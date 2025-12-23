¿A dónde irá? Michael Porter Jr. el activo atractivo para varias franquicias

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Brooklyn Nets, bajo la dirección de Sean Marks, ha confirmado su disposición a escuchar ofertas de traspaso por el alero Michael Porter Jr. (MPJ). Este movimiento se produce en un momento en que el valor de mercado del jugador ha alcanzado niveles históricos, tras una primera mitad de temporada 2025-26 en la que se ha consolidado como uno de los anotadores más eficientes y prolíficos de la NBA.

Una Temporada de Nivel All-Star en Brooklyn

Desde su llegada a Brooklyn el pasado verano en el canje que envió a Cam Johnson a Denver, Porter Jr. ha asumido el rol de primera espada con un éxito rotundo. Bajo las órdenes del entrenador español Jordi Fernández, el alero está promediando 25.6 puntos y 7.4 rebotes por partido, con un acierto cercano al 40% desde la línea de tres puntos.

A sus 27 años, MPJ ha demostrado no solo ser un ejecutor de élite, sino un líder capaz de cargar con el peso ofensivo de una franquicia. Su reciente racha en diciembre, donde ha superado la barrera de los 30 puntos en múltiples encuentros, ha captado la atención de los principales contendientes al título que buscan una pieza definitiva para sus aspiraciones de campeonato.

Estrategia de Reconstrucción y Valor de Mercado

A pesar del brillante rendimiento individual de Porter Jr., los Brooklyn Nets se encuentran en una fase de reconstrucción profunda, priorizando el desarrollo de sus cinco selecciones de primera ronda del draft de 2025, incluyendo a jóvenes promesas como Egor Demin y Drake Powell.

La decisión de escuchar ofertas responde a una lógica de gestión de activos:

Maximización de Retorno: Con MPJ jugando el mejor baloncesto de su carrera, los Nets buscan capitalizar su valor para adquirir más capital del draft o jóvenes talentos que encajen en la línea temporal del equipo. Ajuste del Proyecto: El objetivo de la franquicia es posicionarse favorablemente de cara al Draft de la NBA de 2026, considerado uno de los más talentosos de la década. Gestión Salarial: Aunque Porter Jr. tiene contrato hasta la temporada 2026-27, su ficha de 38.3 millones de dólares este año lo convierte en una pieza que requiere un movimiento de ingeniería financiera complejo, pero atractivo para equipos que buscan un salto de calidad inmediato.

Interés en la Liga

Diversos reportes indican que equipos como los Golden State Warriors, los Chicago Bulls y Los Ángeles Clippers ya han iniciado contactos preliminares para conocer las pretensiones de Brooklyn. El perfil de MPJ un alero de 2.08 metros con tiro exterior de élite y experiencia de campeón (2023) es el activo más codiciado de cara al cierre de mercado de febrero.