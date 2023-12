Descubren que estas 14 aplicaciones de Android son en realidad virus que roban tus datos

La ciberseguridad se vuelve una preocupación constante a medida que surgen nuevas amenazas digitales. En una reciente detección realizada por McAfee, una destacada empresa de seguridad, se identificaron 14 aplicaciones maliciosas en la Google Play Store, subrayando la importancia de revisar regularmente las aplicaciones instaladas en nuestros dispositivos para garantizar la seguridad.

Estas aplicaciones, infectadas con un virus llamado Xamalicious, lograron infiltrarse en más de 100,000 dispositivos, según informes de la compañía. Google Play ha tomado medidas eliminando estas aplicaciones perjudiciales, pero el hecho de que hayan alcanzado tal número de instalaciones plantea la necesidad de una mayor conciencia y precaución por parte de los usuarios.

La lista de aplicaciones comprometidas incluye nombres aparentemente inofensivos como Essential Horoscope for Android, 3D Skin Editor for PE Minecraft y Logo Maker Pro, lo que subraya la importancia de no confiar ciegamente en la apariencia de las aplicaciones. Este incidente también revela que el malware no se limita a la plataforma oficial de Google, ya que otras 12 aplicaciones maliciosas se distribuyeron a través de archivos APK en tiendas de aplicaciones de terceros.

Los dispositivos afectados, que se cuentan en más de 338,000, están principalmente ubicados en Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Australia, Brasil, México y Argentina. Una vez instalado, el malware establece comunicación con un servidor C2 y se activa según criterios geográficos específicos, recopilando información sensible como datos de hardware, ubicación geográfica y lista de aplicaciones del sistema.

Además de representar una amenaza a la privacidad, Xamalicious también ejecuta fraudes publicitarios en segundo plano, afectando el rendimiento de los dispositivos mediante clics fraudulentos. Este descubrimiento destaca la necesidad de mantener una constante vigilancia sobre las aplicaciones instaladas, así como la importancia de utilizar fuentes confiables para descargar aplicaciones, minimizando así el riesgo de exposición a amenazas cibernéticas.