Venezuela busca la permanencia en la Copa Billie Jean King

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Del 8 al 11 de abril, en Ibagué como la sede del Grupo I de la Zona Americana de la Copa Billie Jean King 2026, el torneo por equipos más importante del tenis femenino a nivel mundial.

Venezuela será uno de los ocho países que competirán en este evento, buscando su permanencia en el grupo I. Bajo el formato de round robin con dos partidos de sencillos y uno de dobles, los dos primeros ascenderán a los play-off del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

Colombia, Argentina, México y Brasil parten como favoritos para llevarse el ascenso de grupo, estas naciones bien posicionadas en sus ranking parten en el papel con un favoritismo para lograr lo antes planteado. Nuestra expedición goza del debut de 4 nuevas raquetas, pensando y trabajando a futuro de venideras etapas, y porque no la posibilidad de sumar en esta etapa de la Copa Billie Jean King.

LOS GRUPOS

El grupo A, está integrado por las siguientes naciones ubicadas en sitios de honor en el ranking: Argentina (24° del ranking) será parte de la Zona A junto a Brasil (20°), Chile (29°) y Perú (39°).

El grupo B, está conformado por los siguientes países, con su respectivo sitial en el ranking: México (22°), Colombia (25°), Venezuela (37°) y Ecuador (49°).

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐀

Brasil

Argentina

Chile

Perú

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐁

Venezuela

Colombia

México

Ecuador

NUESTRAS RAQUETAS (4 DEBUTANTES)

Sofía Cabezas, Andrea Magallanes, Sandra Talamo, Bethania Bonaguro y Samantha Martínez bajo la capitanía del ya conocido Willy Campos, Mike Pérez será el delegado de la expedición nacional en suelo colombiano, tal como lo ha venido desempeñando en citas pasadas.

Esta selección nacional, tiene 4 debutantes, estarán en la arcilla en un grupo difícil, con roce dentro y fuera de sus respectivas fronteras, nuestras chicas van metalizadas a buscar la permanencia, pero no es un secreto que en su frente están países bien posicionados, por lo que lograr el objetivo será una tarea fija en la agenda criolla.

Sofía Cabezas (La Referente)

Es la actual líder del ranking nacional y está viviendo su mejor momento profesional.

Ranking WTA: Alcanzó su mejor puesto histórico recientemente (puesto 472 en marzo de 2026).

Performance 2025-2026: Ha mostrado una efectividad del 58% en el circuito profesional (11-8).

Superficie: Muy sólida en cancha dura (64% de victorias)

Andrea Magallanes (Consistencia y Dobles)

Viene de la alta competencia universitaria.

Actualidad: Representa a VCU (Virginia Commonwealth University).

Especialidad: Ha destacado especialmente en la formación de dobles, logrando victorias clave en el primer sembrado de su universidad.

Sandra Talamo: Una de las promesas juveniles más sólidas. Ha estado activa en el circuito ITF Junior, logrando escalar posiciones en el ranking mundial (alcanzando su mejor puesto, el 661, a principios de 2026). Es una jugadora con un gran porcentaje de victorias, especialmente efectiva en canchas duras.

Bethania Bonaguro: Otra figura clave del tenis juvenil venezolano. También compite en el circuito ITF y ha demostrado ser una jugadora muy competitiva en arcilla y canchas rápidas.

Samantha Martínez: Destacó enormemente en el tenis universitario de Estados Unidos con la Western Kentucky University (WKU). Se convirtió en la líder histórica de victorias en dobles de su programa, demostrando una mentalidad ganadora y una consistencia envidiable. Antes de su etapa en EE. UU., fue número 1 de Venezuela en categorías juveniles. Actualmente en un máster de la ETSU.

EL ESCENARIO

Ibagué se consolida como la ‘Casa del Tenis en Colombia´, por la organización de eventos y su buena infraestructura; por tal razón, hicieron trabajos específicos para el montaje de la Copa Billie Jean King. Uno de los puntos que más ha generado expectativa es la instalación de las tribunas portátiles con todos los estándares de seguridad en el costado oriental del recinto, además del montaje de tribunas a los laterales para albergar más espectadores tanto en la cancha principal como en las auxiliares.

El estadio principal tiene un aforo aproximado de 387 espectadores, lo que genera una atmósfera de "olla a presión", muy cercana a la cancha, ideal para el formato de la Billie Jean King Cup.

Cuenta con canchas auxiliares (alrededor de 4 a 6 según el evento), camerinos de estándar internacional y áreas de prensa, lo que facilita el trabajo de campo para los medios.

El VIAJE

La Comisión Técnica Administrativa, en concordancia con el ente deportivo nacional Ministerio de Deporte, Instituto Nacional de Deporte y la casa olímpica de nuestro país COV, se mantienen abocados al resurgir del tenis venezolano dentro y fuera de nuestras fronteras, en esta oportunidad Venezuela, con sus raquetas en la rama femenina van el objetivo principal de mantener su estancia en el grupo I.

Permanecer en el Grupo I de la Zona Americana representa una prueba de fuego para el relevo generacional del tenis femenino nacional. Con una cara conocida y cuatro debutantes, Venezuela competirá, desde el 8 de abril en la Copa Billie Jean King.

LO RESALTANTE

Estás jóvenes raquetas venezolanas, tendrán una nueva competencia internacional, a pesar de no jugar en eventos internacionales en suelo venezolano, aún así siguen representando el tricolor nacional con todo el profesionalismo, la competencia y la pasión correspondiente que amerita y merece la Copa Billie Jean King, evento de mayor auge en el tenis internacional.