¿Llega al Australian Open? Saltan las alarmas por Novak Djokovic

El mundo del tenis se encuentra en vilo ante la noticia de que Novak Djokovic, el incansable competidor serbio, podría estar enfrentando serias dificultades a tan solo diez días del inicio del Open de Australia. Su deseo insaciable de seguir ganando y su determinación inquebrantable le han llevado a una situación complicada que ha puesto en duda su participación en el torneo.

La reciente renuncia de Djokovic al partido de dobles mixtos ante la República Checa, crucial para el futuro de su equipo en la competición, ha generado preocupación entre sus seguidores. A pesar de esta decisión, el tenista decidió competir en los cuartos de final ante Australia, enfrentándose a De Miñaur en un intento por liderar a su equipo hacia la victoria.

Sin embargo, las cosas no salieron como Djokovic esperaba. Mermado por molestias en su muñeca derecha, que ya habían sido evidentes en encuentros anteriores, el serbio sucumbió en dos sets ante el tenista australiano por doble marcador de 6-4 , dejando en claro que la lesión podría ser más grave de lo que se pensaba.

"Cuanto más juego, más me duele", expresó Djokovic a uno de los fisioterapeutas que tuvo que atenderlo durante el partido. A pesar de estas dificultades, el campeón se muestra decidido a enfrentar el desafío de recuperarse a tiempo para buscar su undécimo título en Melbourne.

Djokovic ha enfrentado situaciones similares en el pasado y confía en su capacidad para superar esta adversidad. "He estado en este tipo de situación muchas veces y sé lo que tengo que hacer junto con mi equipo para prepararme. De los últimos tres, en dos me lesioné justo antes del Abierto de Australia y logré ganar dos, así que espero no resultar herido esta vez", afirmó tras el partido.

Con la mirada puesta en el próximo 14 de enero, día en que dará inicio el primer Grand Slam de la temporada, Djokovic se esfuerza por recuperarse de las molestias que le han afectado en la United Cup. A pesar de la eliminación de Serbia en este torneo, el tenista se concentra en su próxima exhibición en Melbourne el 11 de enero, aunque su recuperación sigue siendo una incógnita.

La derrota ante De Miñaur no solo representó un revés para Djokovic, sino también el fin de una racha impresionante. Durante seis años, el serbio mantuvo una racha invicta en suelo australiano, durante la cual conquistó cuatro Open de Australia, una ATP Cup y el torneo de Adelaide el año pasado, acumulando un total de 43 victorias consecutivas desde su derrota en el Open de Australia 2018.

A pesar de estos contratiempos, Djokovic se mantiene optimista y enfocado en su recuperación. "Creo que estaré bien. Tuvo un gran impacto, especialmente en el golpe de derecha y el servicio. No quiero perder mucho tiempo hablando de ello y quitarle el mérito a la victoria de De Miñaur. Felicitaciones a él y al equipo australiano", declaró el tenista.