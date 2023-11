La nueva propuesta de ley que sería un alivio para los indocumentados en Estados Unidos (+Detalles)

Un grupo de congresistas liderado por la representante demócrata de California, Norma Torres, ha presentado una propuesta de modificación de la ley que podría brindar alivio a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Esta iniciativa busca permitir que aquellos que han estado en el país durante siete años o más puedan solicitar la residencia permanente.

La ley en cuestión afecta directamente a los criterios de elegibilidad que rige el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) para otorgar la Residencia Permanente a través de Registro. Actualmente, esta categoría permite a personas que ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 solicitar la residencia permanente, incluso si su estatus actual es ilegal.

La abogada de inmigración, Claudia Cañizares, explicó que la propuesta busca eliminar el requisito de ingreso antes de 1972 y reemplazarlo con un lenguaje que otorgaría la residencia a quienes han estado en Estados Unidos durante siete años o más. Esta modificación significativa podría abrir nuevas puertas para aquellos que han vivido en las sombras debido a su estatus migratorio.

La propuesta de ley fue presentada en el Congreso en marzo de este año, aunque, hasta la fecha, no ha avanzado en su proceso de aprobación. No obstante, no ha sido rechazada, lo que deja la puerta abierta para futuros avances si recibe un mayor apoyo bipartidista.

¿Quiénes pueden solicitar la Residencia Permanente a través de Registro?

Actualmente, la categoría de Residencia Permanente a través de Registro permite a ciertas personas que han estado físicamente presentes en Estados Unidos solicitar la residencia permanente, de acuerdo con las pautas del USCIS. Los requisitos de elegibilidad para esta categoría incluyen:

Haber ingresado a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972.

Residir de manera ininterrumpida en Estados Unidos desde su ingreso al país.

Ser una persona de buena conducta.

Ser elegible para la ciudadanía.

No estar sujeto a deportación según la Ley de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés).

No ser considerado inadmisible según lo establecido en la INA.

No tener antecedentes penales ni estar involucrado en delitos graves, trata de personas, actos inmorales o subversivos, ni estar relacionado con la ley de narcóticos o el contrabando de extranjeros.

Esta propuesta de modificación de la ley podría tener un impacto significativo en la vida de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y representa un paso hacia la búsqueda de soluciones para los desafíos actuales en materia de inmigración en el país.