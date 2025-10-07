Extraoficial: Conozca el cronograma de pagos de aguinaldos para la administración pública

Suscríbete a nuestros canales

Aunque los trabajadores de la administración pública esperan los anuncios sobre el pago de aguinaldos correspondiente al año 2025, las autoridades no se han pronunciado al respecto. De acuerdo al historial de pagos, el beneficio suele cancelarse a partir del 10 de octubre. De manera extraoficial, te brindamos el cronograma:

Primer mes de aguinaldo: Entre el 10 y 15 de octubre.

Segundo mes de aguinaldo: Entre el 3 y 7 de noviembre.

Tercer mes de aguinaldo: Entre el 25 y 28 de noviembre.

El monto será acreditado directamente en sus cuentas bancarias y puede variar dependiendo de las funciones desempeñadas, los años de antigüedad y otros factores. Esta compensación económica también incluye a pensionados y jubilados, en el marco de la protección social.

¿Pagarán una bonificación especial por Navidad?

Hasta el momento, se desconoce si el Gobierno Nacional otorgará a los funcionarios públicos alguna bonificación especial de cara a las fiestas decembrinas. De igual modo, los exhortamos a mantenerse atentos a la información difundida mediante las plataformas digitales del Sistema Patria y sus canales aliados.

Bonos activos y pagando en el Sistema Patria

Este martes 7 de octubre, los usuarios del Sistema Patria continúan recibiendo subsidios, programas y misiones sociales, implementadas por el Ejecutivo Nacional, entre estas destacan:

Bono Único Familiar: Para integrantes de los programas Economía Familiar, Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, Parto Humanizado y Lactancia Materna. El monto es de 2.700 bolívares. La asignación finaliza el próximo 8 de octubre.

Bono Complementario Familiar: Para los beneficiarios del subsidio “Único Familiar”. El monto oscila entre 900 y 1.800 bolívares, según el número de integrantes del núcleo familiar.

A los beneficiarios les llegará un mensaje de texto del número 3532 o 67373 a sus equipos móviles que reza: "¡Llegó la Navidad! Luz y alegría a todo el pueblo venezolano, un país que respira paz, alegría, y felicidad, ¡celebremos en familia!"