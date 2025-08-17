Estos son los pagos y montos que recibirán los adultos mayores próximamente

Suscríbete a nuestros canales

Los adultos mayores recibirán varias compensaciones económicas durante las próximas horas, en el marco de la protección social. Los montos serán depositados en las cuentas de las diversas entidades bancarias y en el monedero del Sistema Patria. Estos pagos representan un apoyo fundamental para los venezolanos, quienes pueden cubrir gastos alimenticios, pagar servicios, recargar líneas telefónicas y mucho más.

En este sentido, los beneficiarios recibirán notificaciones del número 3532 o 67373 con la respectiva acreditación. También, pueden corroborar la asignación de los estipendios desde la aplicación veMonedero.

La información será anunciada mediante las redes sociales de Patria y de sus canales aliados, por lo que se exhorta a activar las notificaciones en sus equipos móviles.

¿Cuáles son los pagos que recibirán los adultos mayores?

De acuerdo al historial de pagos, los adultos mayores obtendrán los siguientes subsidios:

Ingreso Contra la Guerra Económica: Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor. El monto es de 50 dólares indexados o 6.700 bolívares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Pensión del IVSS: Para los asegurados del IVSS. El monto es de 130 bolívares, igual que el salario mínimo vigente en el país.

¿Cómo cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto 2025?

Los usuarios deben realizar un procedimiento sencillo para cobrar el bono:

Accede a la Plataforma Patria empleando tus credenciales. Selecciona el campo de “monedero” y luego la opción de “retiro de fondos”. Escoge el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Pulsa el botón de “continuar” y seguidamente “aceptar”. El dinero será transferido a tu cuenta bancaria de inmediato.

