Entidad bancaria habilita una tarjeta especial para unificar cuentas en bolívares y divisas

En el último semestre aumentó aumentó el uso de bolívares y divisas en forma digital, lo cual ha generad que las entidades bancarias adapten mejor sus instrumentos de pago, uno de ellos es el Provincial que anunció una nueva tarjeta para facilitar la vida de sus clientes.

Innovación de la tarjeta

La institución financiera presentó la Tarjeta Debit, la cual integra todas las cuentas en un solo instrumento de pago. La nueva tarjeta permite unificar todas las cuentas, tanto en bolívares y divisas, en un solo medio de pago.

Cualidades en el extranjero

Además, la Tarjeta Debit de Provincial está habilitada para compras en puntos de venta, dentro y fuera del país; así como para realizar pagos en línea, incluyendo afiliaciones a plataformas digitales y servicios por suscripción. También es posible retirar efectivo en cajeros automáticos nacionales e internacionales, lo que la convierte en una opción versátil y fácil de usar.

Equipada con tecnología contactless, la Tarjeta Debit BBVA Provincial ofrece una experiencia ágil y sin contacto físico al momento de pagar, lo que reduce tiempos y mejora la comodidad en comercios y servicios.

Este atributo se integra a un ecosistema de pagos moderno y eficiente, complementado por nuevos puntos de venta y cajeros automáticos que también cuentan con tecnología sin contacto.

Tipo de seguridad

Este nuevo mecanismo de pago que presenta Provincial a Venezuela tiene las siguientes características de seguridad: No tiene banda magnética ni panel de firma, lo que disminuye el riesgo de fraudes. Además, al ser innominada, protege la identidad de quien la utiliza en caso de extravío o robo.

La tarjeta ya está disponible en todas las sucursales, donde los clientes pueden solicitarla directamente en las oficinas comerciales y que recibirán de forma inmediata.