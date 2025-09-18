Anuncian atención veterinaria integral este viernes 19 de septiembre (+Detalles)

Recientemente, la Misión Nevado anunció una jornada veterinaria integral en Caracas, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 10:00 am. En este sentido, los dueños de mascotas podrán optar por servicios gratuitos que incluyen: Consulta veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos.
La convocatoria es en la parroquia Altagracia, boulevard Panteón, esquina Jesuitas a Tienda Honda, edificio Casep, específicamente al lado de la Defensa Pública. La información fue difundida mediante las redes sociales de @NevadoCaracas y @MisiónNevadoOficial.
Recomendaciones
-
Los interesados podrán presentarse en la ubicación para garantizar el cuidado y bienestar de los peludos.
-
Debe asistir en el horario mencionado y así obtener la atención necesaria.
-
Las inmunizaciones son el mejor mecanismo para mitigar las infecciones y enfermedades.
-
También, podrá recibir orientación y asesoría para mejorar la condición de salud de los animales.
-
Recuerde mantener la higiene y limpieza en el área al recoger los excrementos de las mascotas.
-
Para mayor información puede acceder a las redes sociales oficiales de Misión Nevado, donde difunden actividades y jornadas especiales.