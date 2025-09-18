Anuncian atención veterinaria integral este viernes 19 de septiembre (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la Misión Nevado anunció una jornada veterinaria integral en Caracas, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 10:00 am. En este sentido, los dueños de mascotas podrán optar por servicios gratuitos que incluyen: Consulta veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos.

La convocatoria es en la parroquia Altagracia, boulevard Panteón, esquina Jesuitas a Tienda Honda, edificio Casep, específicamente al lado de la Defensa Pública. La información fue difundida mediante las redes sociales de @NevadoCaracas y @MisiónNevadoOficial.

Recomendaciones