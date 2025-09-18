Servicios

Anuncian atención veterinaria integral este viernes 19 de septiembre (+Detalles)

La información fue difundida mediante las redes sociales de @NevadoCaracas y @MisiónNevadoOficial

Por Meridiano

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 06:03 pm
Anuncian atención veterinaria integral este viernes 19 de septiembre (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la Misión Nevado anunció una jornada veterinaria integral en Caracas, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 10:00 am.  En este sentido, los dueños de mascotas podrán optar por servicios gratuitos que incluyen: Consulta veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos.

NOTAS RELACIONADAS

La convocatoria es en la parroquia Altagracia, boulevard Panteón, esquina Jesuitas a Tienda Honda, edificio Casep, específicamente al lado de la Defensa Pública. La información fue difundida mediante las redes sociales de @NevadoCaracas y @MisiónNevadoOficial.

Recomendaciones

  • Los interesados podrán presentarse en la ubicación para garantizar el cuidado y bienestar de los peludos.

  • Debe asistir en el horario mencionado y así obtener la atención necesaria.

  • Las inmunizaciones son el mejor mecanismo para mitigar las infecciones y enfermedades. 

  • También, podrá recibir orientación y asesoría para mejorar la condición de salud de los animales.

  • Recuerde mantener la higiene y limpieza en el área al recoger los excrementos de las mascotas.

  • Para mayor información puede acceder a las redes sociales oficiales de Misión Nevado, donde difunden actividades y jornadas especiales.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Shohei Ohtani Champions League
Jueves 18 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios