Prohibido el vuelo de drones en Venezuela por 30 días

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Venezuela anunció recientemente la suspensión de todos los vuelos, así como la compra, venta e importación de drones y aeromodelos en el país durante un periodo de 30 días. La medida busca controlar el uso de estos dispositivos, considerados por las autoridades como potenciales riesgos para la seguridad y se aplica a nivel nacional en todos los ámbitos, tanto civil como recreativo.

Esta decisión afecta a particulares, empresas de tecnología y entusiastas del aeromodelismo que utilizan drones para fotografía, actividades recreativas o proyectos profesionales. Durante este periodo, la adquisición de nuevos equipos estará prohibida, y los vuelos de drones ya registrados deberán mantenerse suspendidos hasta que concluya la restricción.

Prohibida la compra, venta y vuelo de drones en Venezuela

El anuncio oficial del Ministerio de Transporte enfatizó que la suspensión temporal incluye cualquier tipo de dron, desde los modelos recreativos hasta los profesionales utilizados en filmación o monitoreo. La medida también contempla aeromodelos, ampliando la regulación a aeronaves no tripuladas de pequeño tamaño que generalmente se emplean con fines educativos o deportivos.

Aunque la medida es temporal, se espera que durante este periodo se publiquen lineamientos más claros sobre la regulación de drones y aeromodelos en Venezuela. Las autoridades también indicaron que mantiene la necesidad de expedir licencias, registro obligatorio y normas de operación para garantizar un control efectivo y seguro de estos dispositivos en el futuro.