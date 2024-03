PDVSA La Estancia difunde agenda programática para Semana Santa 2024

Durante el asueto de Semana Santa, las personas aprovechan para disfrutar de unos días de esparcimiento y recreación. En este sentido, PDVSA La Estancia, público a través de sus redes sociales la agenda programática que contempla actividades gratuitas para todo público.

Desde el 27 al 31 de marzo, el Festival Internacional de Teatro Progresista a partir de las 7:00 PM, cautivará a los asistentes en la sede ubicada en La Floresta, en Caracas.

Mientras que el viernes 29 y sábado 30 de marzo, los visitantes podrán deleitarse en el punto gastronómico a partir de las 09:00 AM hasta las 05:00 PM, dónde serán exhibidos varios emprendimientos nacionales e internacionales.

Asimismo, el día sábado 30 de marzo se llevará a cabo la presentación de las danzas tradicionales de Venezuela, dirigida para público infantil (09:00 AM) y seguidamente, para adultos (10:30 AM).

Para los aficionados de los juegos de mesa, las clases de ajedrez tendrán lugar el mismo día desde las 10:00 AM.

Por último, quienes ameriten un tiempo de relajación para equilibrar cuerpo, mente y espíritu; cuentan con la clase de yoga a las 11:00 AM, dictada por la profesora Susana Ferrer.