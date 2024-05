¿Lo sabías? Esta es la cantidad de café que debes tomar al día, según estudios

Elegir café de alta calidad y reducir el uso de azúcar y cremas altas en grasas puede maximizar los beneficios para la salud. No obstante, si experimentas nerviosismo o molestias, es recomendable reducir la cantidad de café que consumes. En cuanto a la preparación, utilizar café fresco, agua pura y mantener la temperatura del agua entre 90°C y 96°C son factores clave para disfrutar de una taza de café perfecta.

Un reciente estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard sugiere que el consumo óptimo de café para obtener beneficios para la salud es de 3 a 5 tazas al día. Este hallazgo está vinculado a una menor probabilidad de muerte prematura, lo que ha captado la atención de los entusiastas del café en todo el mundo. Los investigadores encontraron que un consumo moderado de café puede estar asociado con una serie de beneficios para la salud, incluyendo la reducción del riesgo de diversas enfermedades.

La investigación comparó a personas que bebían café regularmente con aquellos que no lo hacían o lo consumían en menor cantidad. Los resultados mostraron que quienes bebían entre 3 y 5 tazas de café al día tenían un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos neurológicos como el Parkinson. En cambio, los que no consumían café no presentaban los mismos beneficios, destacando la posible relación entre el consumo de café y la prevención de estas enfermedades.

El café contiene compuestos bioactivos que pueden ayudar a reducir la resistencia a la insulina y la inflamación sistémica, lo que podría explicar los beneficios observados en el estudio. Aunque no se encontró una conexión directa entre el consumo de café y una menor incidencia de cáncer en este estudio específico, investigaciones anteriores realizadas por el Instituto Karolinska en Suecia y la Universidad de Medicina de China han sugerido que el café podría reducir el riesgo de cáncer de hígado.

Foto: Cortesía

El estudio de Harvard se basó en datos recopilados durante 30 años de más de 300.000 enfermeras y otros profesionales de la salud, proporcionando una base sólida para sus conclusiones. Frank Hu, coautor del estudio, destacó que el consumo regular de café puede formar parte de una dieta equilibrada y saludable. Sin embargo, advirtió que ciertas personas, como las mujeres embarazadas y los niños, deben tener cuidado con la cantidad de cafeína que ingieren debido a posibles efectos adversos.