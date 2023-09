¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en Venezuela?

En general, las transfusiones de sangre ayudan a mejorar o salvar la vida de personas. Se trata de generoso y altruista; es fácil, sencillo y rápido. Además, la sangre recolectada se utiliza en diferentes tratamientos y procedimientos médicos-quirúrgicos para pacientes que lo ameriten en los centros hospitalarios.

Por ello, en Venezuela los requisitos para los voluntarios que deseen donar sangre son los siguientes:

- Poseer buen estado de salud.

- Presentar cédula de identidad laminada.

- Edad comprendida entre 18 y 60 años.

- Tener un peso igual o mayor de 50 kilogramos.

- No estar trasnochado.

- Haber desayunado de forma ligera.

- No presentar estado febril.

- No estar tomando antibióticos.

- No haberse realizado tatuajes o piercings desde hace menos de un año.

- No haber ingerido alcohol o drogas durante las 72 horas previas.

- No padecer ningún tipo de enfermedad crónica.

- No presentar anemia. - No haber tenido vómitos, nauseas o diarrea en los últimos 10 días.

- No haber padecido hepatitis después de los 10 años.

- No estar embarazada.

- No puede donar si se ha realizado recientemente una endoscopia o intervención quirúrgica mayor. - No haber tenido relaciones sexuales sin uso de preservativo durante los últimos 6 meses.

Recuerda que al asistir como voluntario contribuyes con pacientes que presentan diversas enfermedades, cuadros anémicos, varios tipos de cáncer e inclusive para las transfusiones de lesionados y heridos por distintas causas.