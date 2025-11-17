¡Adultos mayores! Pagos confirmados en Venezuela y montos oficiales por recibir

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, los adultos mayores del país recibirán dos asignaciones correspondientes a noviembre y diciembre, según el cronograma previsto por el Gobierno Nacional.

Este doble pago forma parte del programa de protección social dirigido a los pensionados del IVSS y a quienes integran la Misión Amor Mayor, las transferencias se harán a través de los bancos nacionales y del monedero Patria, como se ha aplicado en meses anteriores.

Montos oficiales anunciados para los adultos mayores

Las autoridades confirmaron que entre los beneficios más importantes se encuentra el Ingreso Contra la Guerra Económica, destinado a reforzar los ingresos de la tercera edad, para este ciclo, el monto previsto es de 50 dólares indexados, equivalentes a aproximadamente 11.700 bolívares, según los cálculos del Sistema Patria.

Por su parte, los pensionados del IVSS también recibirán los 130 bolívares correspondientes al pago mensual establecido por el salario mínimo.

Se espera que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anuncie en los próximos días la fecha definitiva de pago de la pensión, así como la posible entrega del aguinaldo para los adultos mayores.

Dicho beneficio suele acreditarse durante las fechas decembrinas y se ha convertido en un complemento clave para cubrir gastos adicionales durante la temporada navideña, las autoridades podrían confirmar estos detalles en su próximo comunicado oficial.

Procedimiento para movilizar el bono desde el Sistema Patria

Quienes deseen retirar los fondos del Ingreso Contra la Guerra Económica deben realizar el proceso directamente en la plataforma Patria, y es que este sistema permite transferir los recursos hacia cuentas bancarias sin necesidad de acudir a una agencia física.

Pasos básicos para retirar los fondos