Venezolano Arturo Hernández hace historia en el mundial de bowling

El venezolano Arturo Hernández logró alzar su segundo título mundial de bowling, al imponerse en la final de alto nivel ante el inglés Kim Johnson, durante el Campeonato Mundial Sénior y Súper Sénior que se realizó en la localidad de Reno, estado de Nevada, EEUU.

Hernández máximo representante del país

Recordemos que este torneo se realizó el pasado 13 de octubre, donde el señor Hernández se consagró por segunda edición consecutiva como campeón mundial en la categoría Súper Sénior. Con este nuevo triunfo, se consolida como uno de los referentes históricos del bowling venezolano.

La delegación de Venezuela estuvo conformada por: Alicia Marcano, Carolina Da Costa, Dilia Morales y Elisa Paz, Argelia Camacaro y Maria Luisa Inciarte, Alex Hernández, Daniel Mazzara, Jorge Acurero y Jorge Romero, Arturo Hernández, Henry Fuenmayor, Miguel Varela y Reinaldo Mata (Séniors y Súper Séniors).

Debut femenino

La venezolana Alicia Marcano debuta por todo lo alto en el Mundial Sénior y Súper Sénior de Reno Nevada 2025, recordemos que éste es el primer mundial al que asiste la atleta.

Federación de Bowling celebra el triunfo

"Hoy otro de nuestros atletas venezolanos del bowling escribe con letras doradas su nombre en la historia del deporte”, celebró la Federación Venezolana de Bowling (FVB) en su comunicado oficial, donde destacó el orgullo y la emoción por este nuevo logro internacional.

"El Bowling hace historia y escribe con letras doradas el nombre de Venezuela en las páginas del deporte mundial, demostrando que esta disciplina es tan importante como cualquier otra y que merece ser reconocida, apoyada e impulsada como tal", resaltó la FVB.

La FVB también extendió sus felicitaciones a todos los hombres y mujeres que integraron la selección nacional, resaltando el gran desempeño del equipo venezolano en competencias internacionales a lo largo del año, manteniendo en alto el nombre de Venezuela y del bowling nacional.