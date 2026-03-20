Venezuela celebró bicampeonato Centroamericano

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La selección nacional de karate do se adjudicó el título del Campeonato Centroamericano CCONDEKA 2026, al conquistar 26 medallas de oro, 22 de plata y 30 de bronce en la ciudad de Managua, Nicaragua; logro que repiten por segundo año consecutivo (luego de Honduras 2025), para consolidar su dominio en la región.

Entre los atletas más destacados del campeonato se encuentra Leonardo Cariel, quien obtuvo dos medallas de oro y una de plata. El karateca conquistó el oro en kumite junior -68 kg, además de una plata en kata individual y un oro adicional en kata por equipos.

“Este ha sido uno de los viajes más increíbles que he tenido representando a Venezuela, quiero agradecer a la aerolínea Laser Airlines por facilitarnos el traslado a nuestra delegación, desde el momento del abordaje todo fue muy rápido y organizado. La atención del personal fue excelente, siempre atentos con nosotros durante el vuelo. Tanto en el viaje de ida como en el regreso nos sentimos muy cómodos”, comentó el más ganador del equipo nacional.

Sobre la competencia, Cariel compartió: “no esperaba competir en combate. Me avisaron que iba a hacerlo y simplemente dije: vamos a darle. Aproveché la oportunidad y pude ganar la medalla de oro, que fue una de las más celebradas por todo el equipo. Los entrenadores, los compañeros y todos los que estaban allí la disfrutaron mucho”.

Por su parte, el entrenador de la selección nacional, Sensei Marvin Silva, indicó “el país volvió a demostrar su alto nivel competitivo frente a delegaciones de gran experiencia internacional. La delegación venezolana estuvo integrada por 103 atletas, quienes compitieron en 120 categorías entre kata y kumite, incluyendo divisiones sub-21 y senior”.

Además, Silva destacó, que esta delegación tuvo la participación de atletas juveniles en categorías de adultos, enfrentándose acompetidores con amplia trayectoria internacional, incluso medallistas del ciclo olímpico.

Venezuela se consagró en el evento con un total de 78 preseas, lo que representa una efectividad superior al 50% en relación con el número de atletas inscritos.

En la clasificación general del evento, México ocupó el segundo lugar con 18 medallas de oro, 13 de plata y 29 de bronce, mientras que El Salvador finalizó en la tercera posición con 14 de oro, 10 de plata y 23 debronce.