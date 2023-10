NFL: New Orleans Saints intentará volver a conocer la victoria ante unos difíciles Jacksonville Jaguars

Los New Orleans Saints reciben este jueves 19 de octubre a los Jacksonville Jaguars en el Caesars Superdome en un partido sumamente importante para los locales.

Los Saints han tenido un inicio de temporada sumamente irregular, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos. El equipo de Dennis Allen necesita una victoria para volver a la senda del triunfo y mantenerse en la lucha por la clasificación a los playoffs.

En contraposición, los Jaguars llegan tras victorias en tres semanas consecutivas ante los Colts, Buffalo y Atlanta. El equipo de Doug Pederson ha mostrado una mejoría notable en las últimas semanas y buscarán dar un golpe de autoridad ante uno de los equipos más tradicionales de la NFL.

El partido entre Saints y Jaguars será el partido estelar de la jornada del jueves por la noche. Sin embargo, la séptima semana de la NFL también contará con otros enfrentamientos de gran interés.

Entre los partidos más destacados se encuentra el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Philadelphia Eagles. Ambos equipos cuentan con una sola derrota en lo que va de temporada y se enfrentan en un duelo que podría definir el liderato de la División Este de la Conferencia Americana.

Los Detroit Lions por su parte enfrentarán a los Baltimore Ravens en un duelo entre dos equipos que buscan recuperarse tras un inicio de temporada decepcionante.

El resto de la jornada otros juegos de gran nivel serán los Chicago Bears y Las Vegas Raiders; Indianapolis Colts vs Cleveland Browns; New England Patriots Vs Buffalo Bills; New York Giants contra los Washington Commanders; Tampa Bay Buccaneers ante Atlanta Falcons y Los Ángeles Rams contra los Pittsburgh Steelers.