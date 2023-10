Detienen a exestrella de la NFL por retrasarse en los pagos de manutención de su hija

El ex receptor de la NFL Antonio Brown fue arrestado el domingo por la noche en el condado de Broward, Florida, acusado de no pagar la manutención de su hija. Brown, de 35 años, fue fichado por un cargo de desacato por no cumplir con una orden judicial de pagar la manutención de su hija, Anna Rose. La madre de la niña, Wiltrice Jackson, había presentado múltiples quejas ante la corte por incumplimiento de pagos.

Sin embargo, horas más tarde Brown fue liberado luego de pagar una fianza de 15.000 dólares. Según los registros judiciales, Brown debe aproximadamente unos 31.000 dólares en pagos atrasados.

Este es el último problema legal para Brown, quien tuvo una historia de comportamiento errático durante su carrera en la NFL. En 2022, fue despedido por los Tampa Bay Buccaneers por una serie de incidentes, incluido un altercado con su entrenador.

Estos escándalos junto con una acusación de abuso sexual en 2017 ocasionaron que pese a ser considerado como un posible Salón de la Fama, sus posibilidades de alcanzar el máximo reconocimiento de la NFL sean cada vez más reducidas.