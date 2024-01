¡Malas noticias! Djokovic registra su primera derrota de 2024 y es duda para el Open de Australia (+Video)

A merced, así estuvo el gran Novak Djokovic todo el careo contra el local Álex de Miñaur en la United Cup de 2024 en suelo australiano. Solo esa palabra, en gran parte, explica que el serbio haya caído en este encuentro con parciales de 6-4 y 6-4, en medio de evidentes muestras de dolor en su muñeca derecha, situación que podría alejarlo del primer Grand Slam de la temporada: el Open de Australia.

Esta es la primera derrota en el iniciado año del tenista número uno del mundo, además, de cortar con una una racha de 43 victorias consecutivas en ese país. Con todo eso, está añadido que no pudo ayudar a Serbia a avanzar, que quedó eliminada de la competición.

Sin embargo, de lo que más preocupó fue una de las frase que soltó Djokovic a los propios servicios médicos, sobre sus dolores durante el juego: "Cuanto más juego, más me duele”, le comentó el serbio, mientras se llevaba varios de los reflectores.

Eso, justamente, llevó las manos a la cabeza a sus seguidores, que esperan verlo compitiendo en Open de Australia, donde funge como el vigente campeón y desea reeditar ese galardón. Pese a todo, el mismo líder de la ATP quiso tranquilizar a todos los alarmados: "He estado en este tipo de situación muchas veces y sé lo que tengo que hacer junto con mi equipo para prepararme. De los últimos tres, en dos me lesioné justo antes del Abierto de Australia y logré ganar dos, así que espero no resultar herido esta vez".

Los últimos días de Nole han sido perseguidos con derrota, de las más sonadas la vivió en el duelo de exhibición en las Tennis Cup, en suelo de Arabia Saudita, contra el español, Carlos Alcaraz, donde necesitó de unos parciales 6-4, 4-6 y 4-6 para derrotar a un Djokovic