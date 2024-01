Esto fue lo que dijo Rubén Limardo sobre su posible retiro tras los Juegos Olímpicos

En un año llenó de deporte, el evento que se llevará la mirada de todo el mundo sin lugar a dudas serán los Juegos Olímpicos de París. A lo largo de la historia solo 4 venezolanos han sido capaces de colgarse una presea dorada en este tipo de eventos y uno de ellos es Rubén Limardo.

El esgrimista de 38 años de edad que aún se encuentra en plena actividad visitó el BDA para comentarnos sobre todos sus planes para este 2024, año en el que piensa buscar su boleto individual y colectivo a la magna cita del deporte y si realmente piensa retirarse.

P- ¿Cómo es tu análisis del año 2023?

R- El 2023 fue muy exitoso, primera vez en la historia que hacemos tres podios en competencias internacionales, pero más que eso primera vez que se consigue un bronce en un Campeonato Mundial, habíamos estado cerca, pero nunca podíamos.

Un factor clave es que hemos ganado experiencia. Nos hacía falta una pieza clave como lo es Francisco Limardo. Él estaba pasando una serie de dificultades, pero le ayudamos a salir de eso y con él rindiendo el equipo tomó otra cara. Tenemos dos tiradores jóvenes que entraron con más fuerza el año pasado. Tenemos a Gabriel Lugo y Jesús Limardo, ellos están rindiendo muy bien. Entonces su trabajo, junto con nuestra experiencia ha dado como resultado un excelente equipo. Disfruto mucho. Me alegra mucho el saber que ahora todos nos regresamos con una medalla. Cuando ganamos todo me emociona mucho.

P- ¿Cuáles son tus proyecciones para este año olímpico?

R- No pararemos de entrenar. Sabemos que el calendario es muy duro. Nuestra primera competencia será en Doha (individual); a mitad de febrero tenemos una Copa del Mundo (individual y en equipo); si nosotros hacemos un buen torneo y Canadá que es nuestro más cercano perseguidor (pero, lejos).

Tenemos muchas chances de clasificar, como Italia y Francia (sede). Seguiremos trabajando, queremos llegar entre los cuatro primeros del ranking para los JJ.OO. Queremos regresar a Venezuela con una medalla después de los Juegos Olímpicos

P- ¿Qué aspectos han trabajado y deben trabajar estos meses?

R- Hemos mejorado mucho en la integración del equipo, el trabajo mental que hemos hecho es realmente remarcable. Este es un trabajo que ha venido realizando mi tía que es coaching deportivo, que es algo que hay que trabajar muy duro para que no te afecte en competencias de alto rendimiento.

Físicamente estamos trabajando porque en ciertos momentos hemos tenido pequeñas lesiones que son indeseadas. Entre mi hermano y yo hemos comprado ciertos equipos para entrenarnos correctamente, pero necesitamos los implementos que son profesionales que son los verdaderamente adecuados, porque queremos estar lo mejor físicamente posible.

P- ¿Te retirarás al finalizar este ciclo olímpico?

R- Las cosas van cambiando. Yo dije que quería terminar mi carrera deportiva en los Juegos Olímpicos, pero si se gana una medalla… uno siempre quiere más. Además, el equipo me necesita, por ahora no tenemos un relevo que responda al 100% hay que hacer un trabajo bastante amplio. Y si sigo disfrutando la esgrima, por qué no quedarme. Ya mi hermano (Francisco) me dijo que él no se retiraba y eso es un aliciente. Quizás sigo, posiblemente no con la misma intensidad, pero si aportando mi experiencia.

Fuera de mi carrera deportiva también tengo trayectoria a mi me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo dirigencial. Yo ahorita soy presidente de la Comisión de atletas de la federación internacional de esgrima, pertenezco al comité ejecutivo donde se toman las decisiones de la esgrima a nivel mundial. Yo no siempre podré ser atleta, así que mi sueño es estar en la gerencia deportiva.

Ping Pong

¿Otro deporte que te guste?

Pesca deportiva y Ping Pong

¿Caracas o Magallanes?

Magallanes

¿Madrid o Barcelona?

Barcelona

¿Lakers o Celtics?

Lakers

¿Yankees o Red Sox?

Yankees

¿Domino o Truco?

Domino. Truco yo no juego nada (entre risas)

¿LeBron o Jordan?

Jordan

¿Messi o Cristiano?

Messi

¿Mayweather o Pacquiao?

Pacquiao

¿Nadal o Federer?

Nadal

¿Bolt o Phelps?

Bolt

¿Yulimar Rojas o Miguel Cabrera?

Yulimar Rojas

¿Ídolo deportivo?

Messi, los dos somos zurdos