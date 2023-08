Terence Crawford aceptaría este reto luego del resultado de la Canelo-Charlo

Durante varios días el campeón indiscutible del peso welter, Trence Crawford ha insistido en varias oportunidades que quiere subir a las 168 libras e ir por los cuatro cinturones mundiales que hoy ostenta Saúl "Canelo" Álvarez, pero ahora confía en que Jermell Charlo se impondrá ante el mexicano y este sería el nuevo rival del monarca.

Si Charlo de Houston, el campeón indiscutible de las 154 libras, fracasa en su intento de arrebatarle los cuatro cinturones de 168 libras a Álvarez el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, entonces Crawford no ve mucho atractivo en una pelea con Charlo. .

Pero si Charlo logra molestar a Álvarez, Crawford estaría dispuesto a subir a 168 y desafiar a Charlo allí, ya que, en ese escenario, Charlo sería el nuevo campeón indiscutible de la división.

Según Crawford, habría menos atractivo para pelear con Charlo en el límite de peso mediano junior, porque será despojado de al menos uno de sus 4 cinturones el 30 de septiembre cuando se enfrente a Álvarez.

“Mi vista está puesta, ya sabes, en las grandes peleas”, dijo Crawford en The 3 Knockdown Rule. “Creo que si Canelo vence a Charlo, esa es la próxima pelea que se hará. Si Spence y yo no somos la próxima, creo que esa es la próxima pelea que se hará (Canelo). Y después de eso, Spence y yo podremos pelear y luego podré cabalgar hacia el atardecer.

“Porque no veo qué tan grande será una pelea entre Charlo y Crawford después de una derrota. Nunca peleé contra un oponente que venía de una derrota. Si miras toda mi carrera, nunca peleé contra un oponente que venía de una derrota porque no sería significativo para mí o para mi carrera vencer a alguien que acaba de perder. Y eso abre la puerta a que los medios digan: 'Oh, él acaba de perder, así que le ganaste a los productos dañados' o 'hombre, él solo estaba peleando por el dinero'.