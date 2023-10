Saúl "Canelo" Álvarez se enfrenta con Connor McGregor por sus comentarios en redes sociales

Un video publicado en redes sociales calentó el ambiente y causó un intercambio de comentarios entre el ex campeón de la UFC, Connor McGregor, y la estrella del boxeo, Saúl "Canelo" Álvarez, quienes se dejaron varios mensajes dejando claro que no se tienen mucho cariño entre ambos.

Todo empezó cuando un usuario de X (Twitter) subió un fragmento de la pelea entre el mexicano y Floyd Mayweather Jr. del año 2013, donde se ve cómo el estadounidense esquiva varios de los golpes de Álvarez y logra contraatacarlo. McGregor reposteó el video y agregó: "“Una de las grandes actuaciones en el boxeo profesional fue ésta. Le di más golpes a Floyd que Canelo. Me encantaría volver a intentarlo”. El irlandés también luchó contra "Money", cayendo en el décimo round por nocaut técnico, mientras que "Canelo" perdió por decisión mayoritaria.

Luego de esto, fue el turno del mexicano para responder a lo que le dijo el peleador de la UFC. "Solo necesito una mano contigo y no necesito lanzar tantos golpes", comentó dejando claro que, en un combate entre ambos, podría obtener la victoria fácilmente.

El irlandés no ignoró la respuesta de Álvarez y siguió con el intercambio de "golpes", incluso amenazando al mexicano. "Saúl, pollo crudo, te arrancaré los ligamentos de la articulación de la rodilla. Ni siquiera necesito manos para acabar contigo, te daré una patada cruda y te dejaré como si te hubieran dejado al sol demasiado tiempo, jaja, pecoso. Te veré y veremos. Canelo es un copo de maíz, sin azúcar", dijo.

Álvarez volvió a responder y dijo que McGregor solo sabe hablar. "Actúas como un niño pequeño tienes una boca grande y sabes hablar bien, pero cuando llega la pelea siempre te rindes jajaja", comentó.

El irlandés siguió atacando a "Canelo" y lo hizo publicando una foto del boxeador esperando en un sillón usando sus guantes para pelea con Sergey Kovalev en 2019, debido a que DAZN decidió atrasar el choque para dejar que el evento UFC 244, que no tenía cinturones en disputa, terminara.

“Canelo, no me atraes, no veo tus peleas. Se acabó Showtime, así que adiós Canelo jajaja los Paul te han superado en las ventas. Ahora crece algunas pelotas y pelea de verdad porque a nadie le importa lo mismo que han visto una y otra vez. O siéntate en el sofá y espera a que terminen los hombres de verdad”, escribió.