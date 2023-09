Descubre los detalles de la cláusula de revancha para la pelea de Tyson Fury y Francis Ngannou

Comenzó la cuenta regresiva para el choque entre el excampeón mundial del peso pesado, Tyson Fury y la leyenda de las MMA, Francis Ngannou el próximo 28 de octubre y recientemente se dio a conocer que este pleito tiene una cláusula de revancha.

El "Rey de los Gitanos" no lo oficializó, pero el periodista inglés Gareth Davies, quien tuvo acceso a los detalles del contrato entre estos dos titanes, detalló que habrá un segundo combate si se activa esa parte del acuerdo.

“Creo que Fury es el gran favorito en esta pelea, pero si Ngannou lo golpea, tendrá problemas... Hay una cláusula de revancha, lo cual tiene sentido, es un evento fascinante”, sostuvo Davies en una entrevista para un medio británico.

“Es un evento masivo, no me importa lo que digan los demás, es enorme. (El evento) tiene apoyo del gobierno y más vale que Fury no pierda”, dijo. “Hay mucha gente que pregunta ¿cuál es el punto de esto? Es que estás uniendo dos mundos, dos deportes de combate diferentes, los mundos chocan, es un evento masivo al que se le ha dado gran promoción”.