Así reacciona Jermell Charlo por la decisión de la OMB de quitarle su cinturón

El boxeador estadounidense Jermell Charlo reaccionó a la decisión que tomó la Organización Mundial de Boxeo recientemente (OMB), luego de dar a conocer que apenas suba a pelear contra el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez será despojado de su cinturón del orbe en peso súper wélter, que lo ganó junto a los otros tres (CMB, AMB, IBF) en mayo de 2022.

Justamente en esa fecha mencionada anteriormente, Charlo se convirtió en el primer campeón indiscutido de las 154 libras, peso al que tiene claro volver luego de su combate contra 'Canelo'.

La OMB detalló que el campeón interino de su organización, el australiano Tim Tszyu será promovido a monarca completo apenas suene el campanazo inicial del pleito Charlo-Álvarez en Las Vegas.

“Creo que es injusto. Sabes, la OMB ha estado en mi cuello durante mucho tiempo. Cuando me lastimé la mano, me dijeron: 'Oye, tienes que enviar esto'. Estoy yendo y viniendo a los doctores. Como si no lo creyeran al principio, hermano. Alguien más se lastima o algo así y simplemente permiten que la mi**da sea lo que es", sostuvo bastante eufórico Charlo en su rueda de prensa del martes, luego del careo ante el mexicano.

El ente boxístico que tiene sede en San Juan, Puerto Rico, apeló a su reglamento para promover a Tszyu, quien ha sido el retador mandatorio de Charlo desde hace un largo tiempo. Se tenía previsto que estos dos peleadores se enfrentaran el pasado 28 de enero en Las Vegas, pero Charlo se fracturó su mano izquierda.

“Siento que si realmente les importara o si realmente estuvieran conmigo, tomarían mis radiografías y resonancias magnéticas y todo eso y lo evaluarían ellos mismos, en lugar de tratar de molestar a un tipo. ¿Ustedes saben lo que quiero decir?. Sigo siendo indiscutible, pase lo que pase. Soy indiscutible para mis hijos, soy indiscutible para mi familia, soy indiscutible para el mundo del boxeo. Y eso es. Estoy bien con eso”, cerró Jermell Charlo.