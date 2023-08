Jermell Charlo asegura que la inactividad no será impedimento ante el "Canelo"

Comenzó la cuenta regresiva para el combate entre Jermell Charlo y Saúl "Canelo" Álvarez el próximo 30 de septiembre en disputa de los cuatro títulos supermediano y en función a esto el peleador estadounidense considera que cualquiera que sea el resultado su inactividad no será una excusa ese día.

Justamente cuando se dé el cruce entre el mexicano y norteamericano, este último tendrá 16 meses exactos sin haber peleado, teniendo en cuenta que su última subida al ring fue el 14 de mayo de 2022, día en el que se convirtió en campeón indiscutido del peso súper wélter tras vencer al argentino Brian Carlos Castaño por la vía del nocaut en el décimo asalto.

Charlo expresó en una rueda de prensa este martes que no acusará a su larga ausencia al ring si hay un resultado adverso en el T-Mobile Arena de Las Vegas el mes entrante.

“No tengo excusas. Lo que pasa, pasa. No voy a entrar allí para acostarme. Vengo a ganar. No me importan todas esas otras cosas. ¿Sabes de qué estoy hablando? Olvida lo que dicen. No me importa nada de eso”, sostuvo el actual monarca unificado de las 154 libras.