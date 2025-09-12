Cuatro criollos harán acto de presencia en el Campeonato Mundial de Atletismo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro atletas venezolanos competirán en el Campeonato Mundial a cielo abierto Tokio 2025, el cual arrancará el próximo 13 hasta el 21 de septiembre de 2023 y se desarrollará en el Estadio Olímpico de la capital nipona.

La delegación estará liderada por la campeona olímpica, Yulimar Rojas. Además, contará con el garrochista Ricardo Montes de Oca; el triplista Leodan Torrealba; y la maratonista Magaly García.

Yulimar Rojas

La campeona olímpica regresa a la competencia tras perderse más de un año y medio debido a una lesión en el tendón de Aquiles. La oriental busca su séptima corona de la competencia, su cuarta a cielo abierto.

Rojas, de 29 años, participó en su última competencia oficial en el triple salto fue el pasado 16 y 17 de septiembre de 2023 en la Liga de Diamantes de Prefontaine Classic.

Leodan Torrealba

Por su parte, el triplista Leodan Torrealba, tendrá su segunda aparición en mundiales para mejorar el décimo puesto que logró en el campeonato de Budapest de 2023 con su despegue de 16.53.

El criollo marcha a Tokio con marca personal de 16.90, su actual récord nacional en la modalidad.

Los debutantes

El joven Ricardo Montes de Oca vivirá su debut en la categoría absoluta del salto con pértiga. El campeón de los Juegos Panamericanos Junior, con una marca de 5.45 metros, enfrentará por primera vez a la élite mundial, incluyendo al sueco Armand Duplantis, actual plusmarquista de la disciplina.

Por otro lado, la corredora Magaly García completa el equipo nacional. Clasificada en la posición 88 del maratón femenino, debutará en esta justa con una mejor marca de temporada de 2:36.54.