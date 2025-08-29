NFL revela los uniformes “Rivalries”: ocho equipos listos para el clásico (+Fotos)

Suscríbete a nuestros canales

Los uniformes "Rivalries" de la NFL ya fueron revelados. Ocho equipos estrenarán equipaciones especiales diseñadas para celebrar sus grandes duelos divisionales. Estas camisetas se usarán solo como local y únicamente en un partido contra un rival de división. Cada franquicia las vestirá una sola vez esta temporada.

¿Qué son los uniformes "Rivalries"?

Se trata de diseños pensados para avivar las rivalidades históricas. No son uniformes de temporada. Son ediciones especiales y puntuales. Buscan conectar con la identidad de la ciudad y con la tradición del duelo. Los materiales siguen los estándares oficiales. Los detalles gráficos remiten a elementos locales: clima, historia y símbolos emblemáticos.

Equipos, fechas y detalles de diseño

Los ocho equipos que estrenarán su versión “Rivalry” en esta primera tanda son:

Arizona Cardinals — estreno el 25 de septiembre en Thursday Night Football ante Seahawks.



Miami Dolphins — estreno el 29 de septiembre ante Jets.



Buffalo Bills — estreno el 5 de octubre en Sunday Night Football ante Patriots.



New England Patriots — estreno el 13 de noviembre en Thursday Night Football ante Jets.



Los Angeles Rams — estreno el 16 de noviembre ante Seahawks.



New York Jets — estreno el 7 de diciembre ante Dolphins.



Seattle Seahawks — estreno el 18 de diciembre ante Rams.



San Francisco 49ers — estreno el 4 de enero de 2026 ante Seahawks.



Cada diseño incorpora guiños locales. Arizona apuesta por texturas que evocan el desierto y la luz. Buffalo incluye referencias a la nieve y al frío. Los equipos de la costa oeste añaden emblemas urbanos y alusiones a sus estadios. Las tipografías y los emblemas se adaptan para crear un vínculo emocional con la afición.

El partido de estreno tendrá peso simbólico. No es un simple cambio de camiseta. Es un evento pensado para generar expectativa televisiva y en el estadio. Además, se espera un aumento en la venta de merchandising asociado.

Impacto deportivo y comercial

A nivel deportivo, el estreno añade carga emocional a los clásicos. Los jugadores y entrenadores suelen reconocer la importancia de los duelos divisionales. A nivel comercial, la estrategia busca crear momentos de alto valor mediático. Un único partido de estreno por equipo concentra atención. También ofrece oportunidades a medios y patrocinadores.

El programa es escalonado. En las próximas temporadas se sumarán más divisiones. La intención es cubrir toda la liga en ciclos sucesivos. Así, cada región tendrá su propia celebración de rivalidades en distintos años.