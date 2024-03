Presidenciales 2024: ¿Podrán votar los venezolanos en el exterior en los comicios de julio?

Según datos ofrecidos por la Organización de Naciones Unidas, al menos 7,5 millones de venezolanos se encuentran fuera del país y repartidos en muchos países de todo el mundo. Ahora que se ha anunciado una fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela, aún muchos se preguntan si los venezolanos en el exterior tendrán oportunidad de ejercer su derecho al voto.

La respuesta es mucho más compleja que un “no”. La constitución vigente en Venezuela desde 1999, que además fue escrita e impulsada por la ideología gobernante en el país, expone claramente que el Estado debe garantizar el derecho al sufragio de todos los venezolanos, incluso aquellos que están fuera del país, de forma legal.

Pese a lo que dice la carta magna, los venezolanos en el exterior no podrán votar y representantes del gobierno manifiestan que las razones son externas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, enfatizó en su momento que “¿Cómo votarán las personas en los Estados Unidos? No pueden. ¿Cómo? Si no hay representación consular. Si no se nos permite tener representación consular en los Estados Unidos de América”.

Las declaraciones dadas por Rodríguez ocurrieron esta semana, tras concluir los encuentros con factores que se autodenominan opositores al chavismo, pero que no están agrupados en la Plataforma Unitaria.

“¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos esgrimir una posición donde se respete la autonomía, la independencia y la soberanía de Venezuela en ultramar?”, completó el también exalcalde de Caracas.

Más tarde, en su discurso recalcó “Nosotros jamás, jamás, hemos negado el derecho que las venezolanas y venezolanos tienen al voto. Quien lo niega son los agresores. Quien lo niega son los que cercaron a Venezuela, la bloquearon. Asaltaron nuestras sedes diplomáticas, asaltaron a nuestros diplomáticos en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en los gobiernos de los seres que estuvieron allí en el pasado y en Estados Unidos de América”.

Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, “sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Factores de la disidencia y oposición, han insistido en que este incidente con la situación electoral no solamente afecta a los venezolanos en el exilio, sino también a los connacionales dentro de Venezuela, puesto que, según aseguran, dentro del país otras cuatro millones de personas en edad votante, no han podido actualizar sus datos en el Consejo Nacional Electoral.

Estos mismos factores de oposición, han asegurado que la verdadera razón por la que los venezolanos en exilio no podrán votar, es porque la mayoría de esas personas sufragarían en contra del Chavismo.