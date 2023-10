F1: Más penalizaciones que puntos, así fue el fin de semana del Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez sumo más sanciones que puntos durante su participación en el Gran Premio de Qatar, que se realizó este fin de semana.

El tapatío debió arrancar desde la zona de pits, luego de que su equipo se viera en la necesidad de armar un nuevo vehículo, tras verse involucrado en el choque entre los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. Sin embargo, se vio beneficiado por la salida del coche de seguridad, quien ayudó a compactar el pelotón.

No obstante, el mexicano fue escalando posiciones, pero cuando estaba ya dentro de los seis primeros, comenzaron a caer las sanciones de cinco segundos. "Ha sido una carrera dura, también con la visibilidad, tenía muchos problemas. Cuando me pasaba de los límites no era muy consciente donde ponía el auto. Tuve muchos problemas con las penalizaciones el día de hoy, nos perjudicó mucho", expresó el mexicano a los micrófonos de FOX Sports.

El integrante latinoamericano de Red Bull Racing pagó tres sanciones, la última de ellas cuando ya había terminado la carrera y, originalmente, había sido colocado noveno, para cerrar al final en décimo. "También nos perjudicó mucho haber empezado con el compuesto duro, no tenía nada de agarre. Con la estrategia tan limitada que teníamos que hacer el día de hoy fue una carrera complicada".

Luego de irse con solo un punto, Pérez indicó que ahora espera cambiar la suerte en las próximas carreras, por lo que viajará a Milton Keynes para iniciar la preparación para el cierre del campeonato. "Creo que hay mucho que analizar en términos del auto, tuvimos que volver a una especificación diferente. Es temprano para hacer algunas conclusiones".