Fórmula 1: Checo Pérez se queja de su carro tras quedarse afuera de la Q3

Todo esta listo para que se lleve a cabo el Gran Premio de Qatar en la Fórmula 1, ya se sabe quienes arrancarán en la delantera para la carrera de la que puede salir el campeón y en la que el mexicano Sergio "Checo" Pérez tiene intenciones de sumar para asegurar el segundo lugar, aunque no cuenta con los mejores condiciones para lograrlo.

En el último día de prueba para la carrera que se llevará a cabo en la pista de Lusail, el gran líder del campeonato, Max Verstappen se quedó con la Pole Positions y cuenta con todas las condiciones para coronarse como campeón de la máxima categoría automovilística por tercer año consecutivo. El otro lado de la moneda lo refleja el rendimiento del otro piloto de Red Bull, el mexicano "Checo" Pérez, pues este tuvo cierto problemas durante las pruebas y saldrá en el decimo tercer lugar de la parrilla tras n pasar de la Q2.

Pérez no dudó en quejarse por lo severo que fueron con él y por las condiciones de su vehículo: "Tengo muchísimo under, se me va mucho en la parte del frente, pero es en el único lado donde lo tengo. En todo lo demás batallo mucho con la parte trasera del auto, entonces no lo puedo solucionar”, explicó el mexicano.

"Los milímetros (obtenidos al salirse) no nos ayudaron", explicó Checo sobre su descalificación y agregó: "Habíamos hablado en la junta de pilotos que no había necesidad de vigilar los 'track limits' porque perdías tiempo".