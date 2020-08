VIDEOS: El holandés Verstappen acabó con el yugo de Mercedes

JUAN SALVADOR MUÑOZ A. | @juansa11baloncesto

CARACAS.- El holandés Max Verstappen fue el triunfador en la carrera del aniversario 70 de la Fórmula Uno, disputada en el Circuito de Silverstone, lo que se tradujo en su primera victoria de la temporada 2020 y su novena de por vida en la máxima categoría del automovilismo.

El volante de Red Bull ganó al hacer un tiempo de 1:19:41.933 milésimas. Le siguieron los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton (2do lugar) a +11.326 segundos de diferencia y Valtteri Bottas (3er puesto) con +19.231 segundos de distancia. El finlandés fue el ganador de la Pole Position el pasado sábado 8 de agosto. El cuarto lugar lo ocupó el piloto de Ferrari Charles Leclerc.

Luego del laurel, Verstappen aseguró a los medios que "ha sido una victoria inesperada. Hasta ahora no habíamos podido con ellos (Mercedes). Estoy increíblemente feliz por haber ganado". Hamilton reconoció la labor del vencedor. "Ellos (Red Bull) no han tenido problemas con los neumáticos como nosotros. Enhorabuena por Verstappen".

La vuelta más rápida de la carrera la hizo Hamilton con un crono de 1:28.451 milésimas.

Después de esta competencia, el líder de conductores es Hamilton con 106 puntos, sacándole 30 de diferencia a Max Verstappen (segundo puesto) con 76 unidades. Le sigue el finlandés Bottas con 73 dianas. Referente al liderato por escuderías, Mercedes continúa al frente con 179 contables, le escolar Red Bull (112) y en el tercer y cuarto puesto están Racing Point (56 puntos) y Ferrari (55 puntos), respectivamente.

Durante la campaña 2020, se han disputado los Grandes Premios de Austria (5 de julio), Steiermark (12 de julio), Hungría (19 de julio), Gran Bretaña (2 de agosto) y Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 (9 de agosto). Hasta antes de la carrera disputada este domingo, los ganadores habían sido los dos conductores de Mercedes Bottas y Hamilton. La próxima cita es el venidero 16 de agosto en el circuito de Barcelona, para disputar el Gran Premio de España.

A first win of 2020 for @Max33Verstappen ! 🏆#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/PvFu3f4T5z