Cinco actos violentos que marcaron el fútbol sudamericano en los últimos años

Sudamérica tuvo la más reciente tragedia en Argentina el pasado miércoles 20 de agosto en compromiso de la CONMEBOL Sudamericana.

El estadio "Libertadores de América" de Independiente de Avellanada se convirtió en el escenario de violencia y batalla campal entre fanáticos del equipo argentino y su rival, Club Universitario de Chile.

Estas son algunas de los sucesos en estadios de fútbol sudamericanos mas recordadas en los últimos años:

Emelec vs. Barcelona (2006)

El clásico entre Emelec y Barcelona en Guayaquil, jugado el 30 de abril de 2006 (domingo), tuvo que ser suspendido debido a los disturbios en el estadio Capwell. Según un informe de la Cruz Roja, un total de 37 hinchas, entre ellos un menor, resultaron heridos. os disturbios se desencadenaron el domingo por la noche, durante la segunda mitad del partido en el que Emelec tenía una ventaja de 3-0.

River Plate vs. Belgrano (2011)

El 26 de junio de 2011, River Plate sufrió un momento histórico: su primer descenso a manos de Belgrano. La promoción en el Monumental culminó con incidentes vergonzosos. A pocos minutos del final del partido, con River necesitando dos goles para salvarse —una tarea casi imposible—, algunos de sus aficionados provocaron la suspensión del juego. Arrojaron proyectiles al campo y prendieron fuego a parte de las tribunas. Tras la suspensión, la celebración de los hinchas de Belgrano se vio demorada, ya que tuvieron que aguardar en el estadio hasta que se calmaran los disturbios en los alrededores.

Paranaense vs. Vasco da Gama (2013)

Un partido crucial de la última jornada del Brasileirão entre Atlético Paranaense y Vasco de Gama se vio empañado por graves incidentes entre sus aficiones. El encuentro se jugaba en un estadio neutral en Santa Catarina, debido a una sanción previa del Paranaense. Tras un gol del equipo local en el minuto 4, los ánimos se caldearon. La violencia escaló hasta el minuto 18, cuando el árbitro se vio forzado a suspender el juego. La brutal pelea, que incluyó puñetazos y patadas en la cabeza, dejó a tres personas heridas, una de ellas de gravedad, las cuales tuvieron que ser evacuadas en helicóptero desde la cancha. La escena fue tan impactante que algunos jugadores rompieron a llorar.

River Plate vs Boca Juniors (2018)

La final de la Copa Libertadores de 2018, un evento sin igual entre los dos clubes más grandes de Argentina, prometía ser una gran fiesta. Sin embargo, lo que ocurrió el 24 de noviembre de 2018, frente a los ojos del mundo, se transformó en un lamentable fiasco. La agresión al autobús de Boca en su camino al estadio obligó a la suspensión del partido, un suceso que dejó en evidencia la violencia que envuelve al fútbol argentino. Como resultado, la final se disputó en Madrid, dejando a los hinchas argentinos con una profunda impotencia.

Independiente vs. Club Universidad de Chile (2025)

Lo que debía ser el decisivo partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, se transformó en una trágica exhibición de violencia. El encuentro se recordará como el telón de fondo de una de las peleas más brutales vistas en el fútbol en años recientes, con un saldo de 10 heridos (algunos de gravedad) y la detención de más de 300 personas.