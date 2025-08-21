Así luce el estadio tras incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado miércoles, una verdadera pesadilla se vivió en las gradas del estadio Libertadores de América, donde se enfrentaron las hinchadas de la Universidad Católica de Chile y el Club Atlético Independiente argentino.

Avellaneda fue el epicentro del caos, el 20 de agosto, cuando se disputaban los Octavos de Final de la copa Conmebol Sudamericana entre estos dos clubes.

¿Cómo luce el estadio actualmente?

Mientras el compromiso estaba igualado 1-1 en el segundo tiempo (aunque el conjunto chileno ganaba 1-2 en el global), aficionados del equipo local ingresaron al sector de la tribuna visitante, en el cual una minoría había causado conflictos, tras arrojar palos, proyectiles y varios objetos al resto del estadio.

Algunas fuentes aseguran que incluso se desprendieron inodoros durante esta trifulca. Sin embargo, el punto de inflexión fue el ingreso de hinchas de Independiente al sector contrario, que deparó en un violento intercambio que dejó más de 10 heridos y aparentemente 2 fallecidos hasta ahora.

Motivado por esto, el medio D Sports y su reportero Facundo Sanches mostraron algunos de los daños más notorios que sufrió el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini.

De acuerdo con este reporte, varios portones de la instalación que permiten el acceso a las graderías, fueron destruidos; asimismo, los inodoros de los baños en el lado de la afición visitante también fueron desprendidos en su totalidad para posteriormente arrojarlos o destrozarlos.