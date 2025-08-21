Así es la peligrosa barra de Independiente de Avellaneda (+Datos)

Suscríbete a nuestros canales

Escenas terribles las que se vivieron en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda este miércoles 20 de agosto. En el marco del duelo entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, una auténtica batalla campal se desató en las tribunas del recinto, en un hecho realmente bochornoso.

Sin duda alguna, el dispositivo de seguridad del Estadio falló gravemente, lo que provocó que los hinchas de U de Chile iniciaran disturbios que culminaron en una terrible respuesta de la hinchada de Independiente, que invadió la zona destinada para los aficionados chilenos, generando una guerra total que cobró una cantidad importante de heridos, uno de ellos de gravedad.

Este además no es el primer hecho de violencia que involucra a "Los Dueños de Avellaneda", barra actual de Independiente, que incluso ha protagonizado una importante cantidad de peleas internas en los últimos tiempos, para convertirse en una barra que es sinónimo de peligro en Argentina.

Así es la barra "Dueños de Avellaneda"

La barra "Dueños de Avellaneda" es la actual barra brava oficial de Independiente de Avellaneda, pero su historia ha estado llena de conflictos y situaciones complicadas. "Dueños de Avellaneda" es una facción disidente de la antigua barra de Independiente, "Los Diablos Rojos", que era liderada por Pablo "Bebote" Álvarez, uno de los barras más conocidos y peligrosos de Argentina.

Esta facción tomó el liderazgo de las tribunas del Libertadores de América hace aproximadamente siete años, cuando la recién llegada administración del club vetó a "Bebote" y a su gente del estadio. Desde entonces, "Dueños de Avellaneda" ha tenido constantes cruces y peleas no solo con las barras rivales, sino también con otros hinchas de Independiente, adeptos a las barras antiguas.

Mario Nadalich y Juan Lenczicki son los líderes de esta actual hinchada de Independiente, y si la justicia actúa como debe, son dos de los que tendrán que dar la cara por los terribles hechos que protagonizaron los hinchas argentinos.