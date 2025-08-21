Presidente de Independiente se lava las manos tras violento episodio contra hinchas de U de Chile

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Independiente vs Universidad de Chile dejó una postal de violencia que ha sacudido el fútbol sudamericano. Mientras desde Santiago pide justicia y negligencia de la organización; Néstor Grindetti presidente del Rojo eligió defender a su club y responsabilizar a la hinchada chilena.

Grindetti atendió a la prensa y resaltó: "Lo que acaba de hacer la parcialidad de la U. de Chile es una locura, al borde de la tragedia. Es muy triste, Independiente no tuvo nada que ver". Luego agregó un dato de la policía local: "los 90 detenidos son todos hinchas del equipo chileno".

Al ser preguntado por el operativo de seguridad, el presidente del Rojo fue contundente: "El operativo de seguridad fue acordado con Conmebol y el club visitante. Las prevenciones que se tomaron eran lógicas. La cantidad de entradas entregadas fue la que pidió Conmebol en el intercambio con la U".

Visión chilena de la violencia entre Independiente vs Universidad de Chile

Desde Chile se pide justicia por un hecho de violencia en un evento deportivo. Sin embargo, el dirigente chileno Daniel Schapira resaltó que trasciende al fútbol: "Siempre estamos viviendo lo mismo. Es desesperante. Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol".

Schapira que es dirigente de Azul Azul continuó: "Terrible, es increíble esto. No se puede creer. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo".

Para finalizar comentó lo que considera una acción ejemplar: "Nos van a prohibir ser visitantes. Es muy difícil el control. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda, y van a ser sanciones duras".

Suspendido: Independiente 1-1 Universidad de Chile

el encuentro está oficialmente suspendido y Conmebol tendrá que decidir que hacer con la eliminatoria. Recordemos que era un duelo de vuelta por los Playoffs de la Copa Sudamericana. El resultado global hasta los momentos es de 1-2 para la U de Chile que espera se haga justicia por lo sucedido.