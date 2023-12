Yunta venezolana pega batacazo en la primera de la tarde en Gulfstream Park

La tercera semana de acciones en el Championship Meet comenzó este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, y empezó con el pie derecho para los jinetes venezolanos que hacen vida en el meeting que apenas inicia. El jockey Samuel Camacho Jr. fue el vencedor de la primera de la tarde en el óvalo de Hallandale Beach con el ejemplar Papa Do Papa Do, del trainer criollo Jorge Delgado en una carrera de 1.100 metros, que los recorrió en 65.1 y el caballo pagó $15.60 a ganador.

Fue la primera victoria de Samuel desde el pasado 25 de noviembre de este año y la número 26 en del 2023, además de ser la primera que consigue en el actual meeting. Papa Do Papa Do es un producto de Flameway en Touch Me once por Touch Gold, el cual es un dosañero y esta fue su primera victoria en dos presentaciones para el entrenador Delgado.

Por su parte, El preparador venezolano alcanza su tercer triunfo de la actual campaña que se realiza en Gulfstream Park y la cual finaliza el 31 de marzo del 2024, y que tendrá en el mes de enero la Dubai World Cup dentro de su programación. Delgado llega un total de 62 lauros en el 2023 y esta cerca de alcanzar las 300 en su carrera en Estados Unidos.

En el segundo lugar de la prueba llegó Firts Shot Fired que pagó $14.00 a place y fue conducido por Jesús Rios y Sir Banana Brian con el jockey Leonel Reyes cruzó tercero.