Yoelbis González resteado con sus ejemplares el domingo en La Rinconada (+Video)

Luego de cumplir con un reposo médico, el jinete aprendiz Yoelbis González regresa al hipódromo La Rinconada, para participar en la reunión 45, este domingo 19 de noviembre. En horas de la mañan de este miércoles 15 de noviembre, el líder de la estadística de jinetes del tercer meeting asistió a la jornada de ajuste y aprovechó de conversar en entrevista para Meridiano Web acerca de sus cinco compromisos para la jornada dominical.

Yoelbis, comienza en la tercera carrera con la monta de Dulce Abril, presentada por Fernando Parilli Araujo. Coméntanos, ¿cómo quedó su ajuste?

-Esta yegua tuve la oportunidad de correrla anteriormente. Anda muy bien en cancha. Hoy ajustó y no lo hizo nada mal, pues la tresañera, tiene buenas condiciones y creo que con esta carrera va a mejorar bastante y si Dios quiere podría estar ganando.

Para la sexta prueba montarás a Sun Classic presentado por Ramón García Mosquera, que reaparece a la pista luego de 56 días sin correr ¿Cómo has observado su preparación?

-Es un caballo que tuve la oportunidad de correrlo una vez y llegó tercero, luego lo volví a correr y ganó. Verdaderamente es muy buen caballo. He tenido la oportunidad de galoparlo y el caballo mantiene unas condiciones extraordinarias, tratando de hacer las mismas instrucciones que en la última carrera y podríamos ganar en el nombre de Dios.

Tu tercer compromiso será en la séptima carrera con Mateo of Boston bajo la preparación de Rubén Lanz, ¿coméntanos acerca de esta ejemplar?

-Estoy muy agradecido con el trainer Rubén Lanz por la oportunidad que me brinda. Tuve la oportunidad de ajustarlo el día de hoy miércoles y el caballo lo hizo espectacular. Viene de hacer una buena carrera. Creo que, con esta competencia, el ejemplar va a mejorar bastante.

En la novena de programa será el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá versión hembras. Allí vas a montar a Flor del Teide entrenada por Dotwing Fernández, que regresa a la arena caraqueña tras 63 días sin correr ¿Cómo se prepara para este selectiva en distancia de 1.200 metros?

-Muy agradecido con el entrenador Dotwing Fernández y a su propietario por la oportunidad que me brinda de montar a Flor del Teide. Es una yegua que vengo de ganar, de bastante calidad. La cincoañera mantiene unas condiciones espectaculares, sigue igual en cancha, anda muy bien. He tenido la oportunidad de trabajarla y estará decidiendo este clásico.

Para cerrar tus compromisos Yoelbis conducirás a Money The Bank en la sexta válida del 5y6, ¿coméntanos acerca de este castaño cincoañero?

-No he tenido la oportunidad de correr este ejemplar, pero he trabajado en numerosas veces. Lo adapté, también he briseado y verdaderamente el cincoañero me ha dejado impresionado porque ha demostrado mucho en cancha y voy con bastante fe para ganar y cerrar está jornada del 5y6.