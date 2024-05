Yoelbis González espera volver al paddock de ganadores en La Rinconada con estos ejemplares

Uno de los protagonistas de la reunión número 20 del año en el hipódromo La Rinconada, es el jinete aprendiz, Yoelbis González, quien tiene un total de cinco montas a cumplir en la cuarta fecha del segundo meeting del 2024, donde no se disputarán pruebas selectivas.

Desglosando compromisos

González comenzará con sus montas en la primera carrera dominical, donde montará a la yegua Legionaria, del entrenador Germán Rojas, de la cual dijo lo siguiente: “Vengo de ganar con ella, ella va en ascenso, pienso que va a ser una de las grandes tresañeras, va a su prueba de fuego, a pesar que van las cuatroañeras, que están bastante ranqueadas en el lote, y primeramente Dios, que lo haga bien en la carrera.

Seguidamente, en la segunda del domingo, conducirá a High Potential de Luis Peraza. “Ya lo he conducido numerosamente, ya lo he ganado, lo conozco a la perfección, por sus condiciones, habla mucho de él, pienso que, para esta oportunidad, no quiero decir que va a ganar, porque la carrera esta bastante fuerte, va a haber mucha velocidad, una bonita pelea, y seguro que un bonito final, pero este caballo, va a estar decidiendo en los metros finales”.

Luego, en las válidas del 5y6 nacional, en la segunda de ellas, se subirá al lomo de Luna Cinco, una yegua que reaparece luego de 305 días, bajo en entrenamiento de Dotwing Fernández. “Tengo varios meses trabajándola, anda muy bien en cancha, esta lista desde hace rato para correr, solo que llegará su carrera, no nos preocupa la reaparecida porque sabemos el material que llevamos para esta carrera, y pienso que podríamos estar decidiendo la prueba”.

A continuación, en la novena carrera del domingo, y quinta de las válidas del 5y6 nacional, Yoelbis González volverá a montar al castaño Don Thiago del entrenador César Cachazo. “Su última actuación fue un poco complicada, ya que hubo contratiempos, en los 600 metros finales estuvo comprometido con otro ejemplar que iba hacia afuera, tuve que esperar mi cabalgadura, y echar hacia adentro para termina en el segundo lugar”.

“Para esta oportunidad, libre de tropiezos, y corriendo en velocidad como es la característica del caballo, deberíamos estar decidiendo la carrera”.

Por último, en la décima y cierre de la jornada dominical, González conducirá a Waya Waya de Abraham Campos. “Es una yegua que vienen de ganar en su penúltima, lo esta haciendo muy bien en cancha, para esta oportunidad, esta yegua va a estar haciéndolo muy bien, realmente, tengo mucho tiempo observándola, ella tiene calidad, tiene un corazón muy grande, en realidad, primeramente, Dios, haga buena carrera, o la decida”.