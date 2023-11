Serie Hípica 2023: ¡Exclusiva! Irad Ortiz Jr. habla para Meridiano sobre sus compromisos con los ejemplares venezolanos

El jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. tiene sus montas firmadas para la Serie Hípica del Caribe 2023, evento a disputarse el domingo 10 de diciembre en el hipódromo Presidente Remón de Panamá. La noticia es que el orgullo de Trujillo Alto, montará a cinco ejemplares venezolanos en las diferentes competencias.

En una entrevista exclusiva para Meridiano, Irad Ortiz Jr. declara sobre lo que significa estar sobre los purasangres nativos: "Me siento muy agradecido en poder montar estos ejemplares. El año pasado nos fue muy bien. La atención de la gente en Venezuela conmigo fue muy especial y el constante apoyo que me dan, me hace sentir feliz" apunta el múltiple ganador del Premio Eclipse en Estados Unidos.

Ortiz Jr. montó el año pasado a Li Tre Fratelli en el Clásico Comparación a los 2 años, durante la Serie Hípica 2022 en La Rinconada. De nuevo, estará sobre el lomo del presentado por Ramón García Mosquera para el Clásico Internacional del Caribe: "Es un caballo que me gusta desde que lo monté. Tiene mucha clase. Lo voy a volver a correr y daré el máximo sobre el. Cuando estaba de más potro, lo hizo como todo un profesional. Parece un caballo americano" señala el boricua.

Sobre el resto de las montas que son: El de Froix (Confraternidad), Lyndacarter (Confraternidad Hembras), Tequila (Dama del Caribe) y Templario (Invitacional), Ortiz Jr. acota que está recopilando toda la información sobre ellos y los estudia. "Es una responsabilidad muy grande, pero sigo feliz de poder tener estas montas. Hago una pausa en Gulfstream para ir a Panamá esa semana y poder darlo todo". comenta.

El reciente ganador de la Breeders' Cup Classic (G1) con White Abarrio, se siente alegre por el apoyo recibido de la fanaticada hípica venezolana. "Cuando estuve allá, me di cuenta que Venezuela es un país que vive el hipismo al máximo. Yo creo que más del 80 por ciento de la población es hípica, no como en otros lados. Es algo que admiro mucho de los venezolanos" manifiesta con entusiasmo el actual líder de los jockeys en la Unión Americana.