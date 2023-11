El mejor caballo del mundo lo vuelve a hacer y galopa la Japón Cup

Este domingo 26 de noviembre, el hipismo japonés logró un nuevo capítulo en el Japan Cup (G1) (Copa de Japón), reservada para ejemplares de 3 y más años y repartió un premio de 500 millones de yenes, es decir $3.816.794 al cambio.

Equinox, considerado el mejor caballo del mundo, ganó en la carrera más rica del planeta, con la monta del jinete francés Chistophe Lemaire, con un tiempo final de manera sorprendente de 1:41.4 para los 2.400 metros, en la pista de grama del hipódromo de Tokio ante una multitud de más de 80 mil espectadores.

El ejemplar cuatroañero no se desesperó y el látigo Lemaire lo mandó a correr en los 500 mts para pasar de forma fácil y lograr sacar más de 3 cuerpos de ventaja, mientras que Lyberty Island llegó segundo, Stars on Earth consiguió el tercer puesto, Do Deuce alcanzó la cuarta posición y cerró la pizarra Titleholder.

Con este lauro, el pupilo por Tetsuya Kimura para el Stud Silk consiguió su sexto Grado 1 de forma consecutiva en toda su campaña pistera y conquistó su novena victoria en 11 actuaciones.