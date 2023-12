Riccardo D’Angelo le dedica las victorias en el Clásico del Caribe a esta persona en especial

La delegación de Venezuela logró tres victorias este domingo 10 de diciembre del 2023, en la edición 55 del Clásico Internacional del Caribe, dos de las cuales pertenecen a ejemplares del entrenador Riccardo D’Angelo, quien, además domina la estadística de victorias en el tercer meeting del año en La Rinconada.

D’Angelo salió victorioso en la Copa Dama del Caribe con la yegua Tequila y la monta del jockey puertorriqueño Irad Ortiz Jr. en final de fotografía, y luego en la Clásico Confraternidad para machos, con el seisañero El de Froix, también con Ortiz en el lomo del purasangre.

Fue el segundo lauro del producto de King Seraf en Gazelda por Wild Wonder en el Confraternidad, luego de haber ganado en el 2022, y así igualar a My Own Business como los único en tener dos triunfos en la misma prueba caribeña.

El entrenador venezolano le dedicó la victoria de sus ejemplares a la yoqueta venezolana María Alejandra Bruzual, que falleció el pasado 14 de octubre del presente año en una carrera en el hipódromo de Valencia.

“Primeramente gracias a Dios y a mi Virgen del Valle, por tan bendecido día, ¡hoy ganó nuestro maravilloso país! Quiero dedicar este triunfo a una persona muy especial en el corazón de todos los hípicos, a nuestra guerrera en el cielo, María Alejandra Bruzual, ¡flaquita este triunfo es para ti! ¡¡Disfruta con nosotros!!.

Así lo dio a conocer en una publicación en su cuenta personal de la red X, donde la acompañó con un video con los finales de las dos ejemplares que le dieron la victoria a su cuenta.