Ramón García Mosquera reaparece en La Rinconada a este hijo de Roger Rocket luego de 98 días sin correr

Vermelho, se encuentra inscrito para participar en la cuarta prueba, correspondiente a la programación de la reunión 44, a disputarse este domingo 12 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, en distancia de 1.300 metros.

El caballo de tres años, con la monta de Jaime "Pocho" Lugo, presentado por Ramón García Mosquera, en defensa del Stud Moneyrun regresa a la acción luego de 98 días sin correr, pues su última actuación fue en el Clásico My Own Business competencia que llegó cuarto a 4 3/4 cuerpo del ganador The Judge.

El pasado sábado 4 de noviembre, el descendiente de Roger Rocket en Princess Mila marcó 72.3 en los 1.000 metros, en silla, contenido y fenómeno, al mismo tiempo utilizó implemento Gríngola (+Gr) y Bozal Blanco (+BB).

El resto de participantes para el lote de ejemplares de 3 y 4 años ganadores de 2 carreras son: Cimarrón, Mr. Kamelooh, Hesed, Cardano y St Pierre que ambos reaparecen al coso caraqueño tras un corto paro de 35 días.