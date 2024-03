Mira lo que dice el mejor jockey del mundo sobre sus montas este sábado en Dubai

Es el astro internacional multicampeón en Europa y jinete de planta de la poderosa organización Ballydole Operation donde conduce mayormente ejemplares del Coolmore Stud entrenados por Aidan O´Brien, es el astro británico Ryan Moore, catalogado por el ranking de la TRC como el mejor jockey del mundo y quien este sábado 30 de marzo estará presente en el Hipódromo Meydan de Dubai, en la gran jornada de la Dubai World Cup del año 2024.

Moore conducirá ejemplares en seis de las nueve millonarias carreras pautadas este sábado en Meydan, con un programa que iniciará a las 15:30 (Hora Dubai) que corresponde a las 7:30 am (Hora Este USA y Hora Venezuela). Moore ha ganado carreras clásicas en al menos doce (12) países y en Estados Unidos ganó en noviembre pasado la Breeders Cup Juvenile Turf con el francés Unquestionable (Wootton Bassett) y la Breeders Cup Turf con el irlandés Auguste Rodin (Deep Impact).

Ryan Moore a la fecha es ganador de 14 carreras de la Breeders´Cup y esta semana se dispone a buscar en Dubai más carreras clásicas de grado para su brillante campaña profesional. El destacado jockey inglés de 40 años da sus opiniones a Betting.Betfair sobre los seis compromisos de monta que registra para este sábado 30 de marzo en Meydan, Dubai.

3a) Dubai Gold Cup (G2) N°16 Tower of London (Galileo) entrenado por Aidan O´Brien.

"Es un caballo que siempre he valorado desde el primer día, después de su debut ganador en Leopardstown el pasado mes de julio, y luego confirmó su clase con un par de victorias más y un muy buen cuarto lugar en St Leger. Tenemos que estar encantados con su exitosa reaparición en Riad el mes pasado cuando venció a Enemy y Giavellotto, especialmente porque tuvimos que superar algo de tráfico. Ganamos esta carrera con Broome el año pasado y él tiene atributos similares, es mucho más joven que Broome y va con 3 Kilogramos menos que los caballos más viejos aquí. Probablemente elegiría a Eldar Eldarov como mi principal rival, y creo se subestiman sus posibilidades."

4a) Al Quoz Sprint. (G1) N°10 Sight Success (Magnus) de Austria, entrenado por John Size.

"Lo monté cuando terminó cuarto en esta carrera la temporada pasada y, en otro día, bien podría haber estado en la pelea por ganar allí. Claramente no ha alcanzado su mejor nivel últimamente, pero cualquier caballo que pueda competir con Lucky Sweynesse, como lo ha hecho consistentemente (y lo venció en octubre), debe ser respetado, aunque imagino que será un gran dividendo. en este grupo dada su edad y carreras recientes. Estoy feliz de estar en mi caballo pero, si me pidieran que considere otro, espero que Casa Creed realice una gran carrera."

5a) UAE Derby (G2). N°8 Henry Adams (No Nay Never) entrenado por Aidan O´Brien.

"Sólo lo he montado en una de sus cuatro salidas, cuando gané el Tyros en Leopardstown, pero después se comportó muy bien en Grupo 1, en Lagardere y Dewhurst. Yo diría que tiene la forma para hacer gran carrera aquí, aunque las preguntas obvias que tiene que responder son si aguantará el tren de carrera sobre la arena. El invicto Forever Young probablemente será un gran favorito pero hay una gran diferencia entre ganar en Riadh y esperar hacer lo mismo aquí. Le daría a Pandagate una buena oportunidad."

6a) Dubai Golden Shaheen (G1) N°13 Sibelius (Not This Time) de USA entrenado por Jeremiah O´Dwyer.

"Me acerco a él por primera vez desde que gané esta carrera la temporada pasada, cuando monté a Switzerland. Parece haberse preparado bien para repetir la carrera con un par de victorias recientes y probablemente tenga muchas posibilidades. Llega a esta carrera en mejor forma que el año pasado y eso tiene que ser positivo. Este es un grupo muy competitivo y puedes presentar argumentos sólidos para al menos la mitad de los 14 corredores."

7a) Dubai Turf (G1) N°8 Luxembourg (Camelot) Irlandés entrenado por Aidan O´Brien.

"Me inclinaría por no darle demasiada importancia a su regreso en Riad el mes pasado, ya que fue una carrera bastante lenta y simplemente no aprovechó sus puntos fuertes. No es que haya sido una mala prueba en absoluto, ya que no fue superado tan lejos en el cuarto lugar. Con suerte, no se entretendrán aquí y podremos ver al potro de primera clase de Grupo 1 que sabemos que es. Do Deuce, Cairo, Nashwa y Lord North que trata de ganar esta carrera por cuarta vez, creo son los más fuertes rivales."

8a) Dubai Sheema Classic (G1) N°9 Auguste Rodin (Deep Impact) entrenado por Aiden O´Brien.

"Es uno de los mejores ejemplares que he montado. Obviamente hubo un par de obstáculos en el camino con él en Newmarket y Ascot la temporada pasada, pero demostró ser un potro tremendamente versátil y de primera clase en sus otras cuatro salidas del Grupo 1."