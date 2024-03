Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 28-03-2024

Transcurre la semana final del Championship Meet, estelar encuentro del óvalo de Hallandale Beach que inició el 1 de diciembre de 2023 y llega a su final este domingo 31 de marzo. El sábado 30 de marzo Gulfstream Park estará ofreciendo la prueba clasificatoria al Kentucky Derby más importante del estado: El Florida Derby (G1).

Para este jueves 28 de marzo se programan ocho competencias, cuatro de ellas a disputarse sobre superficie de pista sintética o tapeta, tres sobre pista de grama y una sobre la pista principal de arena. Las competencias con mayor premiación serán la sexta y la octava, correspondientes a Allowances Optional Claiming con $91.000 por repartir cada una.

La reunión hípica de este jueves en Gulfstream Park está pautada para iniciar a la 1:10 pm y tiene un promedio de ejemplares inscritos por carrera de 8,6. Para la tarde hípica se incluye el popular juego del Pick Six o Rainbow Six, con mínimo factor multiplicador de $0,20, cuyo inicio se producirá en la tercera carrera, programada para las 2:11 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados en las seis carreras válidas para el Rainbow Six de Gulfstream Park, este jueves 28 de marzo, que también funcionan como pronóstico para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de estas seis competencias.

Tercera Carrera 3. Warlord Cruzan. Volará con el "tendón" Edgar Pérez al final contra el favorito. 5. Gepard. Es la velocidad y tratará de lograr el cometido en su tercer intento con Irad Ortiz Jr.

Cuarta Carrera. 2. Collected Dreams. Gran oportunidad de convertirse en el primer triunfo del jockey este año. 7. Travel Happy. Debutó en gran forma, debe decidir. 4. Smart Jenny. Viene de arribar segunda muy cerca y Junior no se baja.

Quinta Carrera. 4. Wise And Elegant. Viene de gran actuación, mucho que buscar. 2. Drum Roll. Quedó de turno en su anterior. 5. Delta Charm. La penúltima ante grupo similar la acredita.

Sexta Carrera. 6. Knightsbridge. Criado y Propiedad del Godolphin, debutó ganando por 10 cuerpos, regresa con buenos ejercicios, siempre lo han tenido en alto concepto. Correrá como nuestro Best Bet de este jueves 28 de marzo en Gulfstream Park.

Séptima Carrera. 4. Puckered. Ganó por 12 cuerpos su penúltima en Churchill Downs, 5 Beira. Yunta de profesionales efectivos, es indescartable. 8. A Palace for Mom. Ganó su penúltima al reverendo galope sobre la tapeta..

Octava Carrera. 11. If Not For Luck. Se entiende a la perfección con Jesús Ríos. 12. Seaver. Sus últimas dos actuaciones obligan a considerarlo. 4. High Limit Room. Se ha medido a ejemplares superiores y va con Jaramillo. 6. Shekky Shebaz. Mostró recuperación en su anterior.

En resumen, esta es la combinación recomendada:

3a) 3-5

4a) 2-4-7

5a) 2-4-5

6a) 6

7a) 4-5-8

8a) 4-6-11-12