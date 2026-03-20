Manuel Franco imparable: Cuatro victorias en un viernes de ensueño en Aqueduct

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A pesar de las complicaciones en las inscripciones para este viernes 20 de marzo, el hipódromo de Aqueduct logró completar su cartelera de ocho competencias. En ella, el líder de la estadística de jinetes, el boricua Manuel Franco, dictó cátedra al ganar el 50% de las carreras disputadas, para afianzar su dominio en Nueva York.

Franco cumplió compromisos en siete de los ocho eventos pautados. Inició la tarde de forma arrolladora ganando las tres primeras competencias de manera consecutiva y coronó su "póker" de victorias en el quinto turno, aumentando su ventaja en la tabla cuando solo resta una semana para el final del mitin, programado para el domingo 29 de marzo.

El "Boricua Power" brilla en la Gran Manzana

La racha comenzó sobre el lomo de Grown Equity, un potro de Klaravich Stables entrenado por Chad Brown. Franco se impuso en el primer evento, un Maiden Special Weight de $80,000 en distancia de una milla, con sólida ventaja de 4 1/2 cuerpos y tiempo de 1:36.71. Su dividendo fue de $2.20.

Acto seguido, en la segunda carrera —un reclamo sobre 1 1/8 millas (1,800 metros)— Franco "se trajo en el hombro" a Indy Rags, ejemplar presentado por Ilkay Kantarmaci que derrotó por nariz a Cometo Papa en registro de 1:53.65, devolviendo un dividendo de $10.98.

Para completar el triplete inicial, condujo al éxito a Cravings en la tercera prueba. La pupila de Brad Cox dominó en un final de fotografía a Power of Women en los 6 furlongs (1,200 metros), con un retorno de $3.58 a ganador.

El cuarteto de victorias se selló en la quinta competencia con A.P. Slingshot, del establo de Bruce Levine. La potra galopó un Maiden Claiming en una milla con una impresionante ventaja de 8 1/2 cuerpos, con dividendo de $4.70 por cada boleto de $2.

Cabe destacar que las otras tres montas de Manuel Franco terminaron en el segundo lugar: Open Soul Autism (4ta), Filly Freedom (7ma) y Counter Move en el cierre de la jornada, para completar una tarde prácticamente perfecta.