Anna Sofía ganó el “Elorzanito de Oro 2026” y se perfila como nueva promesa del joropo

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El talento infantil volvió a brillar con fuerza en los llanos venezolanos tras la destacada participación de Anna Sofía Briceño, quien se alzó con el primer lugar en la III edición del Festival Nacional “Elorzanito de Oro” 2026.

La joven cantante, nacida en Barinas, logró conquistar al jurado y al público durante su presentación en Elorza, estado Apure, donde se desarrolló el evento en el marco de las tradicionales fiestas patronales en honor a San José.

Anna Sofía marcó la diferencia

Anna Sofía brilló sobre el escenario con el tema “Una copla para Elorza”, composición del reconocido autor Alcides Bastidas.

Su dominio escénico, sumado a una voz firme y afinada, le permitió destacar entre 23 participantes en una categoría mixta, donde compitió con niños y niñas de distintas regiones del país.

A pesar de su corta edad, la artista demostró una madurez interpretativa que sorprendió tanto al público como a los especialistas, consolidándose como una de las figuras emergentes más prometedoras del canto recio venezolano.

Representando al Táchira con orgullo barinés

Aunque su origen es barinés, Anna Sofía participó en esta edición representando al estado Táchira, llevando consigo el orgullo de dos regiones profundamente vinculadas a la tradición llanera.

Su triunfo no solo simboliza un logro personal, sino también el fortalecimiento de la identidad cultural venezolana, especialmente en eventos que promueven el joropo y las expresiones autóctonas desde edades tempranas.

El Festival Nacional “Elorzanito de Oro” se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para el impulso de nuevas generaciones de intérpretes del folclore. Cada año, reúne a talentos infantiles y juveniles en un escenario exigente que honra las raíces musicales del país.

La edición 2026 no fue la excepción, destacando por su alto nivel competitivo y por el entusiasmo de un público que reconoce en estos jóvenes artistas el futuro de la música llanera.

Una promesa que comienza a hacerse realidad

Tras recibir el máximo galardón, Anna Sofía Briceño expresó su emoción y gratitud por el reconocimiento obtenido en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Este triunfo no solo representa un trofeo más, sino el inicio de una proyección artística que ya comienza a tomar fuerza dentro del circuito folclórico nacional, donde su nombre empieza a sonar con insistencia.