¡Toma nota de los datos! Meridiano te informa con la Previa Hípica para Gulfstream Park y Santa Anita

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Este sábado 21 de marzo, el calendario hípico en Gulfstream Park se viste de gala con una programación de 12 competencias. La jornada destaca por la disputa de un evento selectivo, el Texas Glitter Stakes con una bolsa de $125,000, el cual promete emociones de alto nivel para los aficionados.

Adicionalmente, el circuito de Santa Anita Park en California, tendrá dos carreras electrizantes dentro de su jornada de nueve competencias: el Irish O’Brien Stakes y el San Luis Rey Stakes (G3), ambos de $100,000 cada uno en juego.

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Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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