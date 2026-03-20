¿Quieres un ejemplar fijo para la jornada del sábado en Gulfstream Park? No busques más, porque éste representa el “Dato Clave”

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Un total de 12 competencias preparó el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, para este sábado 21 de marzo. Cartelera que forma parte de la semana 16 del Championship Meet, que está en víspera de culminar su temporada invernal. Dentro de este grupo de carrera se corre el Texas Glitter Stakes por $125,000 en pista de grama, como la prueba central de la jornada.

Un “Dato Clave” para la jornada

La séptima carrera de la cartelera sabatina está reservada para un Allowance Optional Claiming con una bolsa de $87,000, sobre una distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros) en la pista de arena. Gosger cuenta con la ventaja de partir desde el puesto uno, posición que lo coloca en una situación estratégica frente a sus cinco rivales.

El ejemplar Gosger realiza su esperado debut de temporada este sábado 21 de marzo en la séptima carrera de Gulfstream Park. Tras un descanso invernal, el subcampeón del Preakness Stakes (G1) y Hanskel Invitational Stakes (G1) de 2025 detrás de Journalism, aparece como el gran favorito de la competencia bajo el entrenamiento de Brendan Walsh.

Favorito de la cátedra

El hijo de More Than Ready, propiedad de Harvey A. Clarke Racing Stable, ostenta una cotización inicial de 6-5 en el programa oficial. Su retorno a la acción representa uno de los puntos focales del Championship Meet, en una jornada que también incluye eventos matutinos para los aficionados en el hipódromo de Hallandale Beach.

Séptima Carrera (Allowance Optional Claiming - 1 1/16 millas) 3:52 p.m Hora Local