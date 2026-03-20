Los Reyes del Desierto: Conoce los enemigos de Forever Young en los 30 Años de Gloria en Meydan

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Meydan recibe la edición número 30 de la Dubai World Cup (G1) este 28 de marzo de 2026. Los mejores ejemplares del mundo disputan una bolsa de 12 millones de dólares en la jornada hípica más prestigiosa del planeta.

La arena de Dubái aguarda una cita histórica

Tras tres décadas de tradición, el evento cumbre del Dubai Racing Carnival celebra su aniversario de diamante con una nómina estelar. La prueba central de 2,000 metros atrae a campeones de tres continentes que buscan inscribir su nombre junto a leyendas como Cigar o Arrogate.

El japonés Forever Young, reciente ganador en Arabia Saudita y Caballo del Año en su país, lidera las preferencias tras su llegada a los Emiratos. Junto a él, el tordillo Hit Show intenta una hazaña poco común: obtener el bicampeonato tras su victoria en 2025.

La representación local de Godolphin y los establos de los Emiratos confía en piezas clave como Walk Of Stars e Imperial Emperor para defender el territorio. Por su parte, la delegación estadounidense presenta nombres como Magnitude, un ejemplar que promete velocidad desde el inicio.

Esta edición número 30 no solo premia al ganador con gloria deportiva, sino que consolida a la Dubai World Cup como el pilar fundamental del turf internacional en el siglo XXI.

Nómina de Posibles Participantes