Velociraptor vuelve a la acción en Gulfstream Park: ¿Podrá el favorito de Mark Casse cumplir tras 237 días sin correr?

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La acción hípica en Florida no se detiene este sábado 21 de marzo, con una cartelera de doce competencias en el hipódromo de Gulfstream Park. El óvalo de Hallandale Beach tendrá como plato fuerte el Texas Glitter Stakes ($125,000), pero la jornada tiene otras historias de interés desde temprano.

En el segundo evento del programa (1:20 p.m. ET), reservado para ejemplares de tres y más años en recorrido de 5 furlongs sobre pista sintética (Tapeta), se producirá el regreso de un corredor con credenciales suficientes para imponerse de inmediato.

Velociraptor: El regreso del favorito

Identificado con el número 5 en el programa oficial, el caballo Velociraptor vuelve a las pruebas públicas tras una inactividad de 237 días. Pese al tiempo fuera de las pistas, el pensionado de Mark Casse ha sido instalado como el primer favorito en la línea matutina con 2-1.

El hijo de Accelerate en Lets Dance contará con la conducción del estelar jinete venezolano Javier Castellano. Su última actuación data del 27 de julio de 2025 en Woodbine, donde compitió en un Maiden Optional Claiming de $40,000 sobre 1,300 metros en la pista principal de grama E.P.Taylor. En aquella ocasión, a pesar de ser el gran favorito de la taquilla, finalizó en la sexta posición a 3 1/4 cuerpos con la monta de Patrick Husbands.

Con un historial de apenas ocho presentaciones y un debut tardío a los cuatro años, Velociraptor ha transitado por circuitos de prestigio como Churchill Downs y Oaklawn Park, además del hipódromo de Toronto en Canadá.

Sus ejercicios previos avalan su condición física para este retorno. Destaca especialmente su trabajo del pasado 21 de febrero en el Ocala Training Center, donde detuvo los cronómetros en :47 exactos para la media milla sobre la superficie de Tapeta. Además, la estadística respalda la jugada: la dupla Casse-Castellano mantiene una efectividad superior al 19% de victorias durante el último año en Gulfstream Park.